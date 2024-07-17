İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, gençlerin perspektifinden İzmir’in geleceğini şekillendirmek için bir çalıştay düzenliyor. 18 Temmuz’da dijital ortamda gerçekleştirilecek olan “Genç Perspektifiyle İzmir” çalıştayına 55 sivil toplum kuruluşu ve ilçe belediyelerinden temsilciler katılacak. Bu etkinlik, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 2025-2029 yıllarını kapsayacak yeni Stratejik Planı'nın hazırlık sürecinde önemli bir adım olarak görülüyor.

Katılımcılığa dayalı stratejik plan hazırlığı

Çalıştay, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin paydaşlarıyla etkileşim içinde bulunarak, ihtiyaçlar ve talepler doğrultusunda hizmet yol haritasını belirleyeceği bir platform sunuyor. Katılımcılığın temel alındığı bu etkinlikte, gençlerin görüş ve önerileri stratejik planın oluşturulmasında kritik bir rol oynayacak.

Geniş katılım olanakları

Ege Genç İş İnsanları Derneği, TMMOB ve çeşitli meslek odalarının temsilcilerinin de katılacağı çalıştay, çevrim içi olarak gerçekleştirilecek. Bu format, katılımın geniş çapta ve kapsayıcı olmasını sağlamak amacıyla seçildi. Çalıştayda katılımcılık ve demokrasi, sağlık ve spor, eğitim ve istihdam ile kültür ve sosyal hayat konuları ele alınacak. Sorunlar ve beklentiler tartışılarak, gençlerin çözüm önerileri masaya yatırılacak.