Türkiye'de gençler, meslek seçiminde çeşitli kriterlere göre hareket ediyor. En çok tercih edilen mesleklerin başında mühendislik, tıp ve hukuk geliyor. Peki, bu meslekler neden bu kadar popüler? Gençlerin tercihlerinde hangi faktörler etkili oluyor?

Mühendislik ilk sırada

Areda Survey tarafından yapılan araştırmaya göre, gençlerin yüzde 22,7'si mühendislik mesleğini tercih ediyor. Mühendislik, sunduğu geniş iş olanakları ve teknolojinin hızla gelişmesi nedeniyle popülerliğini koruyor. Özellikle yazılım ve bilgisayar mühendisliği gibi alanlar, gençler arasında oldukça revaçta.

Tıp ve sağlık alanları

Tıp fakültesi, yüzde 10,9 oranıyla ikinci sırada geliyor. Sağlık sektöründe iş garantisinin yüksek olması ve toplumsal prestij, gençleri bu alana yönlendiriyor. Ayrıca pandemi sonrası sağlık sektörüne olan ilginin artması da bu tercihlerde etkili oldu.

Hukuk

Hukuk, yüzde 9,3 oranında gençler tarafından tercih ediliyor. Hukuk eğitimi, kariyer olanaklarının genişliği ve toplumsal saygınlığıyla dikkat çekiyor.

Psikoloji

Psikoloji ise yüzde 7,7 oranında tercih edilen bir diğer meslek. Artan psikolojik destek ihtiyacı ve bu alandaki farkındalık, psikoloji bölümünü gençler arasında popüler hâle getiriyor.

Meslek tercihlerinde etkili faktörler

Gençlerin meslek tercihlerinde öncelikli faktör yüzde 49,4 oranında “sevdiği alanda çalışmak” olarak belirlenmiş. Bunu yüzde 18,1 ile “dolgun maaş” ve yüzde 13,2 ile “konforlu çalışma koşulları” izliyor. Dijital dünyanın etkisi ise yüzde 28 oranında gençlerin meslek seçiminde belirleyici oluyor.

Araştırmalara göre, gençlerin yüzde 46,7'si hem ofisten hem de uzaktan çalışmanın bir arada uygulandığı (hibrit) çalışma modelini tercih ediyor. Bu model hem ofis hem de uzaktan çalışma imkânı sunduğu için gençler tarafından tercih ediliyor.

Türkiye'de gençlerin meslek seçimleri, geleceğe dair beklentileri ve mevcut şartların etkisiyle şekilleniyor. Mühendislik, tıp ve hukuk gibi meslekler popülerliğini korurken, gençler sevdiği alanda çalışmayı ve uzaktan çalışma modellerini öncelikli hâle getiriyor.