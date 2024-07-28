Öğrenciler, 5-8 Eylül Antalya’da düzenlenecek olan TEKNOFEST24’de Turgutlu'yu temsil edecekler.

Öğrencileri temsil edecek

Milli Teknoloji Hamlesine katkı sunmak amacıyla lise seviyesinde katılım sağlayan ‘Gökdoğan Team’, düzenlenecek yarışmada Gençlik ve Spor Bakanlığı, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Turgutlu Şehit Tolga Artug Gençlik Merkezi öğrencileri temsil edecek.

Yarışmayla yerli ve milli olarak hayata geçirilen Deneyap Kart’ın proje portföyünü genişletmek ve proje üretkenliği yüksek teknoloji tutkunlarıyla buluşturmak amaçlanıyor.