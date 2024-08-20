Detroit merkezli otomotiv devi General Motors (GM), yazılım ve hizmetler organizasyonunda yeniden yapılanmaya giderek, belirli ekiplerde personel azaltımına gideceğini açıkladı. Şirketin açıklamasında işten çıkarmaların sayısı belirtilmezken, ABD basınında yer alan haberlere göre bu adımın 1000'den fazla maaşlı çalışanı etkileyeceği öne sürülüyor.

Yeniden yapılanma ve işten çıkarmalar

General Motors, küresel rekabet ortamında hız ve mükemmellik için süreçleri basitleştirmenin ve stratejik yatırımlara odaklanmanın önemine vurgu yaptı. Bu doğrultuda, yazılım ve hizmetler birimindeki bazı ekiplerin küçültüleceğini duyuran GM, bu ekiplerin şirketin temel başarılarına katkıda bulunduğunu ancak mevcut koşullarda değişimin kaçınılmaz olduğunu belirtti.

ABD basınında çıkan haberler

ABD basınında yer alan bilgilere göre, bu yeniden yapılanma süreci, GM'nin Detroit yakınlarındaki teknoloji kampüsünde çalışan yaklaşık 600 personelin de dahil olduğu 1000'den fazla çalışanı kapsıyor. Bu işten çıkarmalar, şirketin maliyetleri düşürme ve operasyonlarını daha verimli hale getirme stratejisinin bir parçası olarak görülüyor.

GM'nin stratejik odak noktası

General Motors, geçtiğimiz yıllarda elektrikli ve otonom araç teknolojilerine büyük yatırımlar yaparak bu alanda liderliğini pekiştirmeye çalışıyor. Şirket, yeni yatırım planlarına öncelik vererek, uzun vadeli büyüme stratejisi doğrultusunda daha büyük etki yaratacak projelere kaynak ayırmayı hedefliyor.