Serie A’nın beşinci haftasında Genoa, güçlü rakibi Juventus ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşma, Cenova'daki Luigi Ferraris Stadyumu'nda 28 Eylül Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak. Bu heyecan verici mücadele, S Sport Plus ve S Sport 2 kanallarından canlı olarak izlenebilecek.

Beşinci haftanın sonunda Juventus, 9 puanla ligde 5. sırada yer alırken, Genoa 5 puanla 16. sırada bulunuyor. Juventus, bu maçı kazanarak üst sıralara tırmanmayı hedeflerken, Genoa ise evinde güçlü rakibi karşısında sürpriz bir galibiyet arayacak.

Kenan Yıldız oynayacak mı?

Juventus'ta sakatlığı devam eden Arkadiusz Milik, Timothy Weah ve Vasilije Adzic kadroda olmayacak. Sakatlığı bulunmayan milli futbolcu Kenan Yıldız'ın maça ilk 11'de başlaması bekleniyor.

Futbolseverler, bu önemli mücadeleyi büyük bir heyecanla bekliyor.