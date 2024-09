Bir önceki köşe yazımda “Mücadelemiz sürecek Aziz Abi “ köşe yazıma inanılmaz telefonlar geldi. İnanılmaz mesajlar yağdı diyebilirim.

Yahu ne zülfüyara dokunmuşuz da sesler tepkiler yüzlerce insandan gelirken, başta CHP lilerden geldi yoğun birşekilde gelmeye de devam ediyor. Yahu aziz abi sen neler yapmışsında benim bildiklerimden çok daha fazla ah almışsın galiba be abiii. Vallahi de billahi de Aziz abi sana bilenen çok insan var bilesin. Allah seni ellerine düşürmeye versin. Gerçi sende ununu eledin eleğini astın derken yine sahnelere dayanamayıp çıkmaya gayret sarf ediyorsun ya ne diyelim sana Allah yolunu açık etsin. Yandaşlarının duası sana bilenenlerin bedduasından çok çok az bilesin. Şöyle aklıma gelen lerden birkaç isim dersen, Ersu Hızır desem, M.Ali Susam desem, Tuncay Özkan desem, Ayhan Baltacı desem, Kamil Okyay Sındır mı, Ali Sözer mi desem bitmiyor. Ahmet sarışın mı desem Siyasetin en tilki ama o kadar da saf en çok CHP içinde akıl oyunu oynayan ama urla da emekliliklerinizde tavla oynadığınız Kemal Karataş da var. Bitmedi, Rıfat Nalbantoğlu mu desem, Cevat Durak mı desem, Tacettin Bayır mı desem, Cihan Türsen mi desem( zaten Karşıyaka nın yüzde yüzüne yakını dersem yanlış olmaz ), Hakkı Ülkü mü desem say say bitmez. İnan ki abi çok var. Rahmete gitmiş Mustafa Kocaoğlu, Sıtkı Kürüm, Nevzat Kavalar, helal etmemişleri de saymıyorum. Nevzat kavalar mı … çok ah almış sın çook aziz abi…

Peki ne yaptın bu kadar insana hiç öz eleştiri yaparak aynaya baktın mı ? Şehri emin iken partili kaç kişinin kalbini kırdın, kaç kişi ile düşman oldun, kaç kişinin siyasi hayatına sekteye uğrattın, kaç kişiyi senin adamın değil diye adamın olmaz diye siyasi yoluna taş koydun. Kaç bin kişinin siyasi kaderi ile oynayarak partinin İzmir de çok kutuplu olmasını sağladın? Siyasi akıl hocan Allaattin Yüksel le kaç kişiye haksızlık yaparak İzmir ’in ciddi hizmetler almasını sağlayacak değerli beyinlerin CHP den kopmasını ayrılmasını sağladınız.? Kaç bin kişiyi siyasetten soğuttunuz? Hiç biliyor musunuz? Başkan iken her şeyi siz iyi bilirdiniz, işinize geldiğinde çok naif çok kibar mazlum efendi rolü oynar çoğu zamanda kindar yapınızı açığa vurur ağızlara alınmayacak insanlara hakaretler ederdiniz be aziz abi? En oldu abi ne kazandınız partinize ne kazandırdınız ne kaybettirdiniz hiç düşündünüz mü? Aslın da zekisiniz ama akıllı mısınız o tartışılır. Deniz Baykal a sasalı doğal yaşam parkı açılışında adaylığınızın açıklanması için işçilerinizi yandaşlarınız organize ettiğinde sizden daha akıllı olan Baykal ‘ın size ve tezahürat yapanlara verdiği cevap akılımda halen, sizin unutmanız da mümkün değildir? Sezgin Tanrıkulu nun Amerika yolcuğu boyunca uçakta Kemal Kılıçdaroğluna 2014 adaylığınızı açıklattırma baskısının kurulması planlaması harika yapılmıştı? Uçaktan iner inmez iyi niyetli Kemal Kılıçdaroğlu kendisine bir ay sonra istifa resti çekecek birini aday olarak ABD de açıklamıştı bile! (Doğulu ve güneydoğululara CHP yi bırakmam diyecek kadar kafatasçı düşünceler içinde hareket yapan Allattin Yüksel, bir anda kürt güneydoğulu Sezgin Tanrıkulu ile kanka olmuşlardı bile acaba neden !) Helal olsun Sezgin Tanrıkulu harika bir iş başarmış aziz beyin isminin açıklanması konusunda kendi üstüne düşen görevi harfiyen yerine getirmişti!

Bu kentte gençler neden CHP ye işe girmek için üye oluyorlar da, ideolojik görüşleri ile üye olmuyorlar biliyor musunuz? Çünkü tek suçlu siz değilsiniz CHP deki polit büro dar ekipçiliği sizlere alıştırdı sizlerde dar ekipçilik yaparak ülkenin 22 yıldır AKP tarafından yönetilmesine sebep oldunuz. Aziz abi keşke İzmir örgütünüzün her üyesinin gerçek ama gerçek candan abisi olabilseydiniz. Çünkü bu fırsatınız vardı! ama sizde o polit büro gibi davranmayı seçerek partilileriniz ayrıştırmayı seçtiniz. Ah be aziz abi bu benim gözlerim o kadar çok şey gördü, kulaklarım o kadar çok şey duydu ki! Vallahide billahi de siz gerçek CHP li olamazsınız diyorlar. Ne siz, ne Allattin Yüksel ne de ekibiniz. Ekibinizin yüzde doksanı menfaat ve çıkara dayalı sizinle berabermiş bunu herkes söylüyor. Devam gelecek!