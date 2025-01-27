Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, ilçede yaşam kalitesini artırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak, Bozköy ile Çamköy arasındaki bağlantı yolunda yaşanan sorunu yerinde inceledi.

Yol güvenliği ve konforu için çalışmalar başlıyor

Başkan Zencirci, Bozköy Muhtarı Abdurrahman Karazor ve Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle birlikte gerçekleştirdiği incelemenin ardından, yolun güvenli ve konforlu hale getirilmesi için gerekli adımların atılacağı müjdesini verdi. Zencirci, "Bozköy Muhtarımız Abdurrahman Karazor ve Büyükşehir Belediyesi ekiplerimizle birlikte Çamköy-Bozköy bağlantı yolunda meydana gelen sorunu yerinde inceledik" dedi.