Rekabet Kurulu'na yapılan başvuruya göre, Getir Perakende Lojistik Anonim Şirketi'nin tek kontrolü, Abu Dabi merkezli Mubadala Investment Company PJSC tarafından devralınıyor. Bu gelişme, Getir’in son dönemdeki stratejik yeniden yapılanma hamleleri ile uyumlu bir adım olarak öne çıkıyor.

Rekabet Kurulu’na başvuru ve Getir'in yeniden yapılanma planları

Rekabet Kurumu’nun internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, Getir Perakende Lojistik A.Ş.’nin kontrolünün Mubadala Investment Company PJSC tarafından devralınması için Rekabet Kurulu’na başvuruda bulunuldu. Bu gelişme, Türkiye’de online market ve yemek teslimatı alanında önemli bir oyuncu olan Getir'in yeniden yapılanma sürecinin bir parçası olarak dikkat çekiyor.

Haziran ayında Getir, 250 milyon dolarlık yeni bir yatırım aldığını açıklamış ve bu yatırımın ardından stratejik yeniden yapılanma sürecine girmişti. Şirket, operasyonlarını iki ana gruba ayırarak faaliyetlerini daha etkili bir şekilde yürütme yoluna gitmişti. İlk grup, Getir'in Türkiye'deki online market ve yemek teslimatı hizmetlerine odaklanırken, ikinci grup e-ticaret, finans, mobilite ve ABD'deki FreshDirect gibi uluslararası faaliyetleri yönetiyor.

Mubadala Investment Company’nin rolü

Mubadala Investment Company PJSC, Birleşik Arap Emirlikleri'nin en büyük yatırım fonlarından biri olarak dikkat çekiyor. Getir'in mevcut hissedarlarından biri olan Mubadala, bu hamle ile şirkete ek sermaye sağlayarak, Getir’in Türkiye operasyonlarındaki kontrolünü artırmayı hedefliyor. Mubadala, Getir'in Türkiye'deki online market ve yemek teslimatı hizmetlerinde yönetime ve çoğunluk hissesine sahip olacak.

Bu devralma işlemi, Getir'in finansal yapısını güçlendirmeye yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Mubadala’nın sunduğu ek sermaye, Getir’in Türkiye’deki operasyonlarını daha da güçlendirmesine ve piyasa liderliğini sürdürmesine katkı sağlayacak.