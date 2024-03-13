Bu yıl Pamukkale Colossae Thermal&Spa Hotel'de düzenlenen ve 3 gün süren kampa Türkiye'nin 35 farklı şehrinden gelen 41 broker, ofis müdürü ve genel müdürlük yöneticileri katıldı.

Gün boyu süren eğitimlerde Mekik.org kurucusu Yusuf Murat Genç, Mekik Broker Başlangıç Eğitimi gerçekleştirirken, GHO Eğitim Direktörü Nadir Kırlıkovalı ise Recruiting'in şifreleri hakkında ayrıntılı sunumlar yaptı.

2024 YILI HEDEFİMİZ 50 OFİS

GHO Kurucusu Hasan Can Çalgır düzenledikleri kampın, yapılan çalışmaların değerlendirilmesi, GHO ofislerinin bir araya gelip kaynaşması ve sektördeki güncel bilgilerin paylaşılması adına çok önemli rol oynadığını söyledi.

Gerek Ege Bölgesi gerekse farklı illerden yeni kurumsal franchise ortaklıkları için görüşmelerini sürdürdüklerini ifade eden Çalgır, şunları söyledi: “ Bugün burada Türkiye'nin 35 farklı şehrindeki GHO Brokerları ve üst düzey yöneticilerinin katılımıyla önemli bir etkinliğe daha imza attık. Bundan sonra da yılda 3 kez eğitim toplantıları olacak. Bu eğitimler, hem kişilerin birbirini tanıması hem de ofislerin birbirleriyle işbirliğini ve cirolarını artırması için önemli bir itici güç sağlıyor. Gayrimenkul sektörü istediğimiz gibi nitelikli bir seviyeye gelemedi. Emlak yasasının çıkmasına rağmen yasal işlemler tam olarak uygulanmıyor. GHO olarak 7'nci yılımızdayız. Emlak ve gayrimenkulü birebir sahaya taşımak için eğitimli ekipler oluşturmak istiyoruz. Gayrimenkul sektöründeki değerli eğitmenlerle çalışmaya devam ediyoruz. Bu eğitmenler sahayı çok iyi biliyorlar ve deneyimlerini paylaşıyorlar. Ofislerle çok daha nitelikli ve cirolarını yükseltmek. Franchise sistemi içinde ciroları artırmak esas hedeftir. Son 2 yıldır gayrimenkul sektörü sıkıntı yaşasa da ofisler ve ciro anlamında büyümeyi sürdürüyoruz. Yatırımcı ağırlıklı olarak satışlar devam ediyor. Taş Ev Türkiye tarafında da iyi bir ivme kazandık. Yeni bir franchise satış koordinatörünü bünyemize dahil ettik. Bu yıl sonuna kadar ofis sayımızı 32'den 50'ye yükseltmeyi hedefliyoruz”

EĞİTİMLER DEVAM EDECEK

2024 yılı için tüm ofislerle bir yol haritası belirlediklerini belirten GHO Genel Müdürü Özkan Yalaza da, “2023 yılında başladığımız eğitim programlarına düzenli bir şekilde devam ediyoruz. Gayrimenkul, çok farklı eğitim seviyelerinden gelen insanlardan oluşan bir sektör. Biz GHO profesyonellerinin aynı dili konuşmasını ve müşterilerimize de iyi hizmet vermesi için bu eğitimleri önemsiyoruz. Bu konuda hızlı yol alıyoruz. Bu yıl içinde farklı eğitimlerimiz de olacak. Hem GHO hem de dışarıdaki gayrimenkul profesyonellerine yönelik eğitimlerimiz devam edecek. Büyüme trendini sağlayabilmek için gayrimenkul sektöründe insan kaynağı çok önemli. Sektörün devamlılığını ve sürekliliğini sağlamak için insanları donanımlı bir hale getirmek gerekiyor. Kaliteli ve doğru hizmetleri sunmak için ücretsiz eğitimlerimizi sürdüreceğiz” diye konuştu