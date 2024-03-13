“OYLAR YAĞACAK”

Yağmur altında konuşmasına başlayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “31 Mart gün boyunca oylar Davut başkana ve Cemil Başkana böyle yağacak. Bayındır’ı en güzel günlere kavuşturacağız. Bayındır deyince akla çiçek kooperatif akla geliyor. Koopertatif deyince Ecevit’i, CHP akla geliyor. Çiçek kooperatifine en büyük destek deyince öncelikle Aziz Kocaoğlu’na selam yollayalım. Ardından Tunç Soyer başkanımıza selam yollayalım. Tunç Başkanın Bayındır’a kurduğu süt fabrikası İzmir Büyükşehir eliyle ürünlerinizin değerlendirilmesini sağlıyor. Cemil Başkan kırsal politikalarla, hayvancılıkla, sütçülükle uğraşanlara katkı sunmak için heyecanlanıyor. Davut Başkan ve Cemil Başkan el ele besicimize, sütçümüze, hayvancımıza sahip çıkacak. Davut Başkanın Bayındır’daki emeğini biliyoruz. Kendisi partimizin evladı ve bizim kendisine özellikle bu süreçte Bayındır Belediyesi’ni almak ve halkçı belediyecilik yapmak ve Atatürk’ün partisini Bayındır’da iktidar yapma görevi verdik” dedi.

“YAZIKLAR OLSUN”

AK Parti’yi tarıma destek vermemekle eleştiren Özgür Özel, “Biz çiftçinin, çiçekçilikle, hayvancılıkla uğraşanların derdini biliyoruz. Bu dönem bütün dünyanın köylülere sahip çıktığı bir dönem Avrupa Birliği fonlarının yarısı tarımı desteklemek için sağlanırken Türkiye’de milli gelirin yüzde 1’i çiftçiye destek için verilmek zorunda. Yüzde 1’i 285 milyar ettiği halde size sadece 85 milyar verdiler. Aradaki 170 milyar üzerindeki para çiftçilerin hakkı olduğu halde bu para kur korumalı mevduata, geçiş garantili otoyollara verdiler. Biz çiftçiye, emekliye para yok diyorlar. 5’li çetelere, yandaş müteahhitlere, saraylarına, makam araçlarına parayı buluyorlar. Emekliye, çiftçiye para bulamayıp, yandaşa bulanlara yazıklar olsun. Davut Başkan 31 Mart’tan itibaren sizlere sahip çıkmak için gün sayıyor. Cemil Başkan İzmir Büyükşehir’e gelip size sahip çıkmak için gün sayıyor” ifadelerine yer verdi.

TÜRKİYE İTTİFAKI

Cumhur’un karşısında Türkiye ittifakı kurulduğunu aktaran Özel, “Karşımızda Cumhur İttifakı var. Oy vermişlere lafım yok. İyi olsun diye verdiler ama pişman oldular, perişan oldular. Bu Cumhur İttifakı’nın karşısında umudun ittifakı var. İyi güzel günleri özleyenlerin, ülkesini sevenlerin ittifakı var. Bizim ittifakımız Türkiye İttifakı. Biz ittifakın renklerini ay yıldızlı bayraktan alıyoruz. Bayındır’da milliyetçi demokratlar, sosyal demokratlar, muhafazakar demokratlarla önce Bayındır’ı, sonra İzmir’i, sonra Türkiye’yi kazanacağız. Türkiye’de Türkiye ittifakı kazanacak, Türkiye kazanacak. Bayındır’da Davut Başkan kazanacak, çiçekçiler, sütçüler, esnaflar kazanacak. Bu yağmuru unutmayın. Yağmur gibi oyları sandıkta buluşturun” ifadelerini kullandı.

NAMUS SÖZÜ VERDİ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay ise konuşmasında, “ 31 Mart’a sayılı gün kaldı. Hepimiz çok heyecanlı ve sabırsızız. Bayındır’a bugüne kadar en iyi hizmeti yapacağız. Şimdiden arkadaşlarımız köy köy gezerek ihtiyaçları ve talepleri topluyorlar. Ben Davut Başkanımla birlikte Bayındır’a layık olduğu en iyi hizmeti eksiksiz bir şekilde vermek üzere hazırız. Buraya şantiye kuracağım. Bütün ova, köy yollarını yeni baştan asfaltlayacağım. Ürettiklerinizin değerini korumak için soğuk hava depolarını paketleme tesislerini en kısa zamanda yapacağım. Bayındır’da yaşayan kimse İzmir’in merkezinden daha az hizmet almayacak. Orada yapılan hizmetler burada da olacak. Buna da söz veriyorum. Bir namus sözü daha vereceğim. Kooperatiflerimiz ödemelerini zamanında alacak. Sizler lütfen üretin. Gençlerimiz bu ülkeye dair umutlu olsun. Kadınlarımız mutlu olsun. Bu güzel ülke en yükseğe çıksın. CHP’ye bu cumhuriyeti yüceltmek yakışır. Bizler Atatürk’ün emaneti olan CHP’nin halka hizmet etmek için çalışan neferleriyiz. Bununla gurur duyuyoruz. Biz kendimize inanıyoruz, biz İzmir’e inanıyoruz. 1 Nisan’dan itibaren başlayacak yeni hikayede Bayındır’da Davut Başkanımla beraber sizlere hizmet etmek için yeni bir yola çıkacağız.

“HER ŞEY GÜZEL OLACAK”

Bayındır Belediye Başkan Adayı Davut Sakarsu konuşmasında, “Biz bu göreve sosyal belediyecilik anlayışıyla beraber yönetmek için talip olduk. Genel Başkanımızın ve Büyükşehir belediye başkanımızın destekleriyle daha güzel bir Bayındır için hep birlikte varız. Bayındır’da ben ve ekibimi, Büyükşehir’de Cemil Tugay Başkanımızı 31 Mart’ta seçtireceğiz ve her şey daha güzel olacak” ifadelerine yer verdi.