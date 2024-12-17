29 yaşındaki manken, milyonlarca dolarlık serveti ve ünlü yaşam tarzına rağmen, evinde yaşadığı farelerle büyük bir mücadele veriyor. Gigi Hadid, kızıyla birlikte yaşadığı evde yaşadığı bu zorlu süreci itiraf etti ve evini yenilemek zorunda kaldığını açıkladı.

Fareler Evinin İçine Girdi

One Direction grubunun eski üyesi Zayn Malik ile 2021’de yollarını ayıran Gigi Hadid, şimdilerde Oscar’lı oyuncu Bradley Cooper ile adı anılıyor. Ancak son günlerde Hadid, yalnızca kişisel hayatı değil, yaşadığı New York evindeki fare probleminden de söz ettiriyor. Manken, evinde yaşanan bu sorunu bir mimari dergiye verdiği röportajda açıkladı ve farelerin evini bastığını belirtti.

Evinin Tasarımında Değişiklik Yapılacak

Hadid, fare sorunuyla mücadele etmek için evinin bazı bölümlerini yenilemeye karar verdi. “New York’taki evimin dış mekanında küçük bir yenileme yapılıyor. Çünkü buradaki fare sorunu yüzünden evin orijinal tasarımındaki bazı unsurlar bu duruma çözüm olmadı” diyen Gigi Hadid, evindeki düzeni ve tasarımı değiştiriyor.