Gladyatör II'nin uzun süredir beklenen fragmanı, yapımcıların tercih ettiği müzik seçimi nedeniyle büyük bir tartışma başlattı. Hans Zimmer'in ikonik müziklerinin yerine modern bir rap şarkısının kullanılması, filmseverler arasında ciddi bir uyumsuzluk hissi yarattı.

Gladyatör II fragmanı, Antik Roma'nın epik atmosferiyle bağdaşmayan Jay Z ve Kanye West'in "No Church in the Wild" adlı rap şarkısıyla dikkat çekti. Fragmanın YouTube'da 13 milyon izlenmeye ulaşmasıyla birlikte, sosyal medyada ve yorumlarda yapılan müzik tercihi sert eleştiriler aldı. Filmseverler, Hans Zimmer'in ilk filmin unutulmaz müziklerinin yerine neden modern bir rap şarkısının kullanıldığını sorguladı.

Gladyatör'ün müziklerinin büyük beğeni topladığı ve Hans Zimmer'in oscar adaylıkları kazandığı hatırlatılarak, devam filminde Harry Gregson-Williams'ın görevlendirildiği belirtildi. Ancak fragmanda orijinal bestelerin kullanılmaması, filmseverler arasında "gerileme" olarak nitelendirildi. Bu durum, projenin devamı hakkında genel olumsuz görüşlerin artmasına neden oldu.

Fragmanın üç dakikalık uzunluğu ve fazla detay içermesi de izleyiciler arasında eleştiri konusu oldu. Bazıları, projenin devamının neden gerekli olduğunu sorgularken, fragmanın çok fazla şey ortaya koymasının film deneyimini zedeleyebileceğini düşündü. Yapılan yorumlarda, Paramount'un bundan sonraki pazarlama adımlarının nasıl bir etki yaratacağı merakla bekleniyor.

Filmseverler ve eleştirmenler, fragmanın ardından Gladyatör II'nin izleyiciyle nasıl buluşacağını ve izlenme sayısını artırabilmek için yapılan pazarlama stratejilerinin başarısını merakla bekliyor. Müzik seçimi gibi önemli bir detayın nasıl yönetildiği, filmin genel izlenimine nasıl yansıyacak, ilerleyen günlerde netlik kazanacak.