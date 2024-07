İSTANBUL (AA) - BERFİN KIRAÇ/MUHAMMET TARHAN - İskoçya'daki Glasgow Üniversitesi Rektörü Filistin asıllı doktor Gassan Ebu Sitte, "Bence Avrupa'nın ve Avrupa hükümetlerinin inandığı diğer her şey gibi ifade özgürlüğü konusunda da ikiyüzlü olduklarını gösterdiler. Filistin dışında her şey hakkında konuşabilirsiniz, İsrail dışında herkesi eleştirebilirsiniz. Bu ikiyüzlülük, öğrenci hareketlerinin gerçekleşmesinin, insanların sokağa çıkmasının nedenlerinden biridir." dedi.

İstanbul'da, İbn Haldun Üniversitesi 6. Mezuniyet Töreni'ne onur konuğu olarak katılan Ebu Sitte, ABD'de Columbia Üniversitesi'nde başlayan ve dünyanın dört bir yanına yayılan Filistin'e destek gösterilerini, AA muhabirine değerlendirdi.

Sitte, öğrencilerin eylemlerdeki motivasyonlarına ilişkin, "Bence bu nesil kendi toplumlarının ahlak pusulası gibi hareket ediyor. İkiyüzlülük düzeyi onları öfkelendiriyor. Onlar hükümetlerinin insan haklarına, uluslararası hukuka, insanların kutsallığına inanarak yetiştirildiler ve bunun yalnızca kurbanların tenlerinin rengiyle ilgili olduğunu anladılar." ifadesini kullandı.

Bu neslin öfkesinin de bu ikiyüzlülük ve ırkçılıktan kaynaklandığını dile getiren Sitte, "Bu hükümetler birkaç yıl önce Ukrayna'dan ve Ukraynalıların haklarından bahsederken konu Filistinlilere, Müslümanlara geldiğinde birdenbire soykırıma göz yumuyorlar." diye konuştu.

Sitte, bazı üniversitelerde Filistin'e destek eylemlerine katılan öğrenci ve akademisyenlere uygulanan çeşitli cezalara ilişkin, "Bu durum, bu hükümetlerin öğrenci hareketini susturmaya yönelik bir girişimidir. Hareketin büyük bir kısmının başladığı Columbia Üniversitesi'nde gördüğümüz gibi, tam tersi bir etki yaratıyor, öğrencileri harekete geçiriyor ve onları toplumlarının sesi olma konusunda daha kararlı hale getiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa'daki insani değerlere vurgu yapan Sitte, şöyle devam etti:

"Bence Avrupa'nın ve Avrupa hükümetlerinin inandığı diğer her şey gibi ifade özgürlüğü konusunda da ikiyüzlü olduklarını gösterdiler. Filistin dışında her şey hakkında konuşabilirsiniz, İsrail dışında herkesi eleştirebilirsiniz. Bu ikiyüzlülük, öğrenci hareketlerinin gerçekleşmesinin, insanların sokağa çıkmasının nedenlerinden biridir. Ancak insanları susturmaya yönelik baskı Avrupa'nın her yerinde yaşanıyor."

- Bir dönem Balfour'un rektör olduğu üniversitede, Filistinli bir rektör seçildi

Gassan Ebu Sitte, Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) aracılığıyla 9 Ekim 2023'te Gazze'ye giderek 40 gün boyunca İsrail'in saldırıları altında mücadele etmesinin ardından döndüğü İskoçya'da oyların yaklaşık yüzde 80'ini alarak Glasgow Üniversitesinin yeni rektörü seçilmesini de anlattı.

Glasgow'daki seçimlerin önemine dikkati çeken Sitte, Filistin toprakları üzerinde İsrail devletinin kurulmasına zemin hazırlayan "Balfour Deklarasyonu"nun yazarı, dönemin İngiltere Dışişleri Bakanı Arthur James Balfour'un da 1890-1893 yıllarında Glasgow Üniversitesinin rektörü olarak görev yaptığını hatırlattı.

Sitte, öğrenci hareketi için Glasgow Üniversitesi mezunu bir Filistinliyi seçmelerinin bir mesaj olarak önemli olduğunu vurgulayarak, "Beklemediğimiz şey ise bu ezici (çok büyük) oy oranıydı ve bu da toplumların Filistin'e bakış açılarının ne kadar değiştiğini ve eğer bir şans verilirse ve baskılanmazsa öğrenci hareketinin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor." görüşünü paylaştı.

Filistin'den ayrılan Müslümanların nasıl bir dünyayla karşılaştığı sorusuna Sitte, "İsrail soykırımının acımasızlığı karşısında son derece öfkeli olan insanlar ile Filistinlileri susturmaya çalışan ve Filistin'i yok etmek için soykırım işbirlikçisi hükümetler arasında bölünmüş bir dünyayla..." yanıtını verdi.

Sitte, İsrail-Filistin meselesinde hükümetler ve vatandaşlar arasında nasıl bir yaklaşım farkı olduğuna yönelik de "Sokaklara dökülen onlarca, yüzlerce, binlerce vatandaş ile soykırıma ortak olan hükümetler arasında tam bir zıtlık var. Hükümetler, İsrail'e silah tedarikini 10 kat artırdılar, İsrail'i desteklediler. Soykırımın 8 ay boyunca devam etmesini sağladılar. Oysa vatandaşlar her zaman Filistin'i desteklemek için sokağa çıkıyor." diye konuştu.

- "Çok temel insani bir tepki olarak bu soykırıma öfke duyuyorlar"

Hastanelerdeki tıbbi yetersizlikler nedeniyle 40 gün sonra Gazze'den ayrılmak zorunda kalan Ebu Sitte, geri döndüğünde nasıl karşılandığına ilişkin, şu düşünceleri dile getirdi:

"İnsanların bu kadar destekleyici olması beni şaşırttı. İnsanlar sokakta yanıma gelip Gazze'deki insanları, Filistinlileri desteklediklerini söylüyorlar. Sıradan insanlar, İngiliz vatandaşları çok öfkeli. Günün sonunda insanların insanlığı bu soykırımdan etkilendi. Onlar da ebeveyn, Filistinli çocuklara, Filistinli ebeveynlere, Filistinli ailelere neler olduğunu görüyorlar ve yalnızca çok temel insani bir tepki olarak bu soykırıma öfke duyuyorlar."

Ebu Sitte, İsrail'in saldırılarının başlamasının ardından 9 Ekim'de MSF ile Mısır üzerinden Gazze'ye giderek, 18 Kasım'a kadar tıbbi imkansızlıklara rağmen El Şifa Hastanesi ve El-Ehli Baptist Hastanesinde Gazze halkına hizmet vermek için büyük çaba sarf etmişti.

Batı medyasının yayınlarına da katılarak Gazze'deki durumu dünyaya duyurmaya çalışan Filistin asıllı cerrah, İsrail'in 17 Ekim'de Gazze'de bombaladığı ve 500 kişinin hayatını kaybettiği El-Ehli Baptist Hastanesinin önünde, cenazelerin arasında düzenlenen basın toplantısıyla da hafızalara kazınmıştı.