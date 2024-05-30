Geçen yıl 50'den fazla ülkeden 15 binden fazla lider ve yöneticinin katıldığı zirve, bu sene de ulusal ve uluslararası alanda geniş kapsamlı ve üst düzey katılımcılarla gerçekleşecek.

"Lead Change" - "Değişimi Yönetmekte Öncü Ol!" ana temasıyla düzenlenecek Global HR Summit 2024, Pluxee ana sponsorluğunda 5-6 Haziran 2024 tarihlerinde Raffles İstanbul'da gerçekleşecek. İnsan ve Kültür Yönetimi alanının kritik konularının detaylı olarak işleneceği zirvede, dünyaca ünlü konuşmacılar, konferanslar ve eğitim programlarıyla önemli bir deneyim sunacak.

Toplantı ve etkinlik şirketi KREA M.I.C.E. tarafından düzenlenen Global HR Summit, içerikleri ve konuşmacılarıyla İnsan Kaynakları sektörünün ve iş dünyasının beğenisini topluyor. Zirve, geçen yıl 6 kıtadan 50'den fazla ülkeden 15 binden fazla lider ve yönetici tarafından takip edildi. İnsan ve kültür alanında yapılan geniş kapsamlı ve üst düzey katılımlı uluslararası bir platform olarak öne çıktı.

Zirvenin onur konuşmacısı geçtiğimiz yıl olduğu gibi İnsan Kaynakları dünyasının önde gelen isimlerinden Michigan Üniversitesi Profesörü ve RBL Grup Kurucu Ortağı Dave Ulrich olacak.

Zirvede 125'ten fazla lider konuşmacı yer alacak. Thinkers 50 üyesi, dünya çapında tanınmış düşünce lideri, konuşmacı ve yazar Dr. Oleg Konovalov'un yanı sıra HR ve iş gücü inovasyonu alanında tanınmış stratejist Andrew Spence, İnsan Kaynakları ve Yetenek Keşfi Analisti Mervyn Dinnen gibi birçok ünlü konuşmacı İstanbul'da bir araya gelecek.

Zirve, "Değişimi Yönetmekte Öncü Ol!" teması altında birçok kilit konuyu işleyecek. Bu konular arasında "Zorlu zamanlarda HR’ın gücü: Çevikliği ve dönüşümü yönetmek", "Vizyoner liderlik - yarının liderlerini yetiştirmek", "Yeni dünya, yeni liderlik, yeni yetenek", "İşin ve HR’ın geleceğine yön verecek 5 küresel mega trend", "Yapay zeka çağında 'Future-Ready' olmak", "Potansiyelini değere dönüştür", "İz bırakan liderlik: Değişimi oluşturmak ve yönetmek", "İşin geleceğinde yetenek savaşlarında başarılı olmanın yolları", "AI Devrimini Kucaklamak", "Yapay Zeka ve Gelecek", "Çoklu kriz çağında dayanıklılık: Kırılgan gruplar ve kesişimsellik", "Bir hikaye arketipi olarak HR", "Psikolojik iyi oluş", "Değer odaklı şirketlerde kültür dönüşümü" ve "Kapsayıcılık ve çeşitlilik" gibi konular yer alacak.

Bu yıl zirvenin odak noktası yapay zekanın HR uygulamalarındaki rolü olacak. Dünya ünlü konuşmacılar tarafından yapılan ana konuşmaların yanı sıra, uygulamalı atölye çalışmaları da gerçekleşecek.

Global HR Summit'in 3D Virtual Reality Teknolojisi ile hazırlanan online platformunun yayınları dört gün sürecek. Zirveye kayıt yaptıran tüm katılımcılar, fiziki zirveye katılamayan ilave online içeriklere 05-06-07-08 Haziran tarihlerinde dünyanın her yerinden erişebilecek ve bu içeriklere ömür boyu erişim hakkına sahip olacaklar.

Global HR Summit'in kurucusu ve KREA M.I.C.E. Yönetim Kurulu Başkanı Seda Mızraklı Ferik, zirvenin bu seneki temasını "Lead Change" - "Değişimi Yönetmekte Öncü Ol!" olarak belirlediklerini belirterek, "Bu sene zirveye katılan liderlerin önderliğinde; şirketlerdeki değişimleri ve dönüşümleri irdelerken, yapay zeka teknolojisi gibi fark oluşturan teknolojilerin fark oluşturan projelerdeki olumlu etkilerini güncel vaka analizleri ve örnekler ile inceleyeceğiz" dedi.

Mızraklı Ferik ayrıca, gerçekleştirdikleri zirvelerde sosyal sorumluluk bakış açısıyla her yıl farklı bir derneği ağırladıklarını belirterek, bu sene Make a Wish Türkiye derneği ile gerçekleştirdikleri iş birliği ile hayati tehlike taşıyan bir hastalıkla mücadele eden çocukların kalplerindeki dileklerin gerçekleşmesine öncü olmak istediklerini belirtti.