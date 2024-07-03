Kırklareli'nde, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen Bulgaristan uyruklu sanık hakkında 10 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklu sanık D.M.D. hakkında hazırlanan iddianame, Kırklareli 1. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.
İddianamede, Bulgaristan uyruklu sanığın altı düzensiz göçmeni, yönetimindeki AG40BIL yabancı plakalı minibüsün özel bölmesinde Bulgaristan'a geçirmeye çalışırken Dereköy Sınır Kapısı'nda yakalandığı belirtildi.
Sanık D.M.D'nin iddianamede yer alan ifadesinde, suçunu itiraf ettiği kaydedildi.
Kaynak: AA