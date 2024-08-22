Öğle saatlerinde Zorlu AVM’ye gelen Gökçe Bahadır, mağazaları dolaşarak keyifli bir alışveriş yaptı. Tatilden yeni döndüğünü belirten güzel oyuncu, "Şimdi ise alışveriş vakti" diyerek enerjik bir şekilde alışverişe çıktığını ifade etti.

Alışveriş sırasında güler yüzü ve sempatik tavırlarıyla çevresindekilerin ilgisini çeken Bahadır, yanına gelen hayranlarıyla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Muhabirlerin de fotoğraf taleplerini geri çevirmeyen oyuncu, objektiflere poz vermekten kaçınmadı. Beyazlar içindeki sade ama şık tarzı, Gökçe Bahadır’ın sevenleri tarafından büyük beğeni topladı.