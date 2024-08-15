Dünyanın ilk ve tek sakin adası (Cittaslow) unvanına sahip Gökçeada'da, Tepeköy'deki Agridia Kilisesi'nde Meryem Ana anısına düzenlenen ayin, Fener Rum Patriği Bartholomeos’un önderliğinde gerçekleştirildi. Etkinlik, farklı kültürlerin bir arada yaşadığı bu özel adada büyük bir anlam taşıdı.

Meryem Ana anısına düzenlenen ayin

Gökçeada'nın tarihi ve kültürel zenginliklerinden biri olan Agridia Kilisesi, Meryem Ana anısına düzenlenen ayine ev sahipliği yaptı. Rum Ortodoks cemaati için büyük öneme sahip bu ayinde, Fener Rum Patriği Bartholomeos dualar ve İncil'den bölümler okuyarak ayini yönetti. Ayine katılanlar, kilisede mum yakarak Meryem Ana'yı andılar ve dualar ettiler.

Farklı ülkelerden katılım

Ayine Gökçeada ve Bozcaada Metropoliti Kyrillos Sykis, farklı ülkelerden gelen despotlar, papazlar ve Rum Ortodoks cemaati üyeleri katıldı. Etkinlik, Türk ve Rum kültürlerinin bir arada yaşadığı bu bölgedeki dostluk ve kardeşlik bağlarını pekiştirdi.

Meryem Ana anısına düzenlenen ayin sonrasında, Gökçeada’da çeşitli sosyal etkinlikler de gerçekleştirilecek. Akşam saatlerinde düzenlenecek yemek ve eğlence programıyla, katılımcıların bu özel günü kutlamaya devam edecekleri bildirildi.