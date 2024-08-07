Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ve Adana Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma (SAK) timlerinin Gökdere Barajı'nda gerçekleştirdiği helikopter kurtarma çalışmaları sabah saatlerinde yeniden başladı.

Su seviyesi düşürülen baraj gölünde, helikopterin balçıkta kalan kısmı kaldırma balonlarıyla 15 metre derinliğe çıkarıldı. Dalgıçlar, helikopteri yüzeye yaklaştırmak için balonlara hava vermeye devam ediyor. Helikopterin yüzeye çıkarılması ve kıyıya çekilmesinin ardından vinçle karaya taşınması planlanıyor.

2 Ağustos'ta orman yangınına müdahale için su almaya çalışan helikopter kırıma uğramış, 5 kişilik mürettebattan 3'ü Rus uyruklu olmak üzere kurtarılmıştı.