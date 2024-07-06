Türkiye Uzay Ajansı (TUA), bu görsel şölenin ardındaki bilimsel açıklamayı paylaşarak meraklıları bilgilendirdi.

Meteor renklerinin büyüsü: Kimyasal bileşim, hız ve atmosfer etkisi

TUA'nın açıklamasına göre, meteorların atmosferde oluşturduğu renk cümbüşü, göktaşının kimyasal bileşimine, hızına ve atmosferdeki gazlarla etkileşimine bağlı olarak değişiyor. Sodyum turuncu-sarı, magnezyum yeşil-mavi, kalsiyum ise mor renkte parlayabiliyor. Meteorun hızı ve atmosfer koşulları da bu renklerin yoğunluğunu etkiliyor.

Her meteor bir parmak izi gibi

TUA, her meteorun benzersiz bir kimyasal yapıya sahip olduğunu ve bu nedenle her meteor yağmurunun farklı renklerle görsel bir şölen sunduğunu vurguluyor. Ankara'da da büyük ilgiyle izlenen bu gökyüzü olayı, doğanın sunduğu eşsiz güzelliklerden sadece biri.