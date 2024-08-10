Goldman Sachs ve Citi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 3. enflasyon raporunun ardından Türkiye ekonomisine ilişkin tahminlerini açıkladı. Analistler, enflasyon ve faiz oranlarıyla ilgili dikkat çeken öngörülerde bulundu. Goldman Sachs, enflasyonun yıl sonunda yüzde 36’ya gerilemesini beklerken, Citi, TCMB’nin kasım ayına kadar faizlerde bir değişikliğe gitmeyeceğini öngörüyor.

Goldman Sachs: Enflasyon düşüşte ancak riskler sürüyor

Goldman Sachs ekonomistleri, TCMB’nin 2024, 2025 ve 2026 yıllarına ilişkin enflasyon tahminlerinde herhangi bir değişiklik yapmadığını belirtti. Bankanın raporuna göre, enflasyonun 2024 yıl sonunda yüzde 36’ya düşmesi bekleniyor. Ancak, ekonomistler bu düşüşe rağmen yukarı yönlü risklerin varlığını koruduğuna dikkat çekiyorlar.

Haziran ve Temmuz aylarında enflasyonda beklenmedik bir düşüş görüldüğünü ifade eden Goldman Sachs, ekonomik aktivitedeki yavaşlama ve hanehalkının enflasyon beklentilerindeki iyileşmenin yılın geri kalanında fiyat baskılarını azaltacağını öngörüyor. Ancak, bu düşüşün sürdürülebilirliği konusunda temkinli davranılması gerektiği vurgulanıyor.

Citi: Faizlerde Kasım’a kadar değişiklik beklenmiyor

Citi analistleri ise TCMB’nin enflasyon tahminlerinin sabit kaldığını belirterek, bankanın 2025 yılında güçlü bir dezenflasyon beklediğine dikkat çekti. Analistler, TCMB’nin kasım ayına kadar faizlerde bir değişiklik yapmayacağını tahmin ederken, yıl sonu politika faiz oranının yüzde 45 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyorlar.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ın, 2024 yılı sonunda enflasyonun yüzde 38'e gerileyeceği, 2025 ve 2026 yıllarında ise sırasıyla yüzde 14 ve yüzde 9 seviyelerinde kalacağına dair yaptığı açıklamalar, bu tahminleri destekliyor.