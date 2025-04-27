Google, kişisel verilerin korunmasına yönelik önemli bir adım atarak, kullanıcıların internetteki kişisel bilgilerini daha kolay bir şekilde arama sonuçlarından kaldırmalarını sağlayacak yeni bir araç sunmaya başladı. "Sizinle İlgili Sonuçlar" adlı aracın güncellenmesiyle birlikte, kullanıcılar artık adlarını, adreslerini, telefon numaralarını ve diğer kişisel bilgilerini Google Arama sonuçlarından hızlıca silebilecekler.

Kişisel bilgilerinizin kaldırılmasını sağlayın

Google’ın yeni sistemi, kullanıcıların kişisel bilgilerini yönetmesini ve güvenliğini sağlamasını kolaylaştırıyor. Artık adınız, adresiniz veya telefon numaranız gibi kişisel bilgileriniz Google Arama sonuçlarında yer alıyorsa, tek bir tıkla bu bilgileri kaldırma talebinde bulunabilirsiniz. Bu işlem, doğrudan Google Arama sayfası üzerinden gerçekleştirilebilir.

Kişisel bilgi kaldırma adımları

Google, kullanıcıların kişisel verilerini koruma adına attığı bu adımda süreci şu şekilde basitleştiriyor:

Google'a kayıt olun.

Kaldırmak istediğiniz kişisel bilgileri (ad, telefon numarası, adres gibi) belirleyin.

Google Arama sonuçlarında bu bilgilerin tespit edilmesi durumunda, bildirim alırsınız.

Arama sonuçlarında görünen bilgilerin sağında bulunan üç nokta menüsüne tıklayın ve "Bu sonucu kaldır" seçeneğini seçin.

Google, talebinizi değerlendirir ve olumlu bulursa, ilgili bilgileri kaldırarak arama sonuçlarını günceller.

Eski bilgiler için "Yeniden tarama" talebi

Google’ın yeni özelliği sadece kişisel bilgilerin kaldırılmasıyla sınırlı değil. Eğer bir web sitesinde bilgilerinizi güncellediyseniz, kaldırdıysanız veya değiştirdiyseniz ancak Google Arama sonuçlarında eski bilgiler hala görünüyorsa, "yeniden tarama" talebi gönderebilirsiniz. Böylece, Google, arama sonuçlarını yeni bilgilerinizle güncelleyecektir.

Hangi ülkelerde kullanılabilir?

Şu an için bu özellik yalnızca belirli ülkelerde kullanılabiliyor: ABD, Birleşik Krallık, İrlanda, Avustralya, Kanada, Güney Afrika, Brezilya, Meksika, İspanya, Fransa, İsveç, Tayland, Hindistan ve Endonezya. Google, bu özelliğin yakında daha fazla ülkeye yayılacağını duyurdu.

Google’ın bu adımı, kullanıcıların kişisel verilerinin daha güvenli bir şekilde yönetilmesine katkı sağlayacak ve internet üzerindeki gizlilik endişelerini azaltacaktır.