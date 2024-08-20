Görkem Duman “Yeşil İzmir Için El Birliğiyle Temizliğe!”

Son dönemde artan orman yangınlarıyla mücadele etmek ve bu yangınları önlemek amacıyla Buca Belediyesi harekete geçti. Ormanlık alanlarda ve çevresinde geniş kapsamlı bir temizlik çalışması başlatılacağını duyuran Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla Bucalıları bu seferberliğe katılmaya davet etti. Duman, “Güzel İzmir’imizin dağlarındaki yeşiller hiç solmasın diye hep beraber el birliğiyle temizlik çalışmamızı gerçekleştirelim” dedi.

“Toplumda bilinç oluşturmalıyız”

Orman yangınlarının büyük çoğunluğunun insan kaynaklı olduğuna dikkat çeken Başkan Duman, “Doğanın bir parçası olarak çevremize borçluyuz. Bu temizlik çalışmasıyla sadece çevremizi temizlemekle kalmayacak, aynı zamanda orman yangınlarının önüne geçmek için toplumsal bir bilinç oluşturacağız” diye konuştu. Tüm İzmir ve Buca halkını bu anlamlı çalışmaya davet eden Duman, doğayı koruma sorumluluğunun herkesin üzerinde olduğunu vurguladı.

Katılımcılar için araçlar sağlanacak

23 Ağustos Cuma günü başlayacak temizlik çalışmaları, Buca’nın kırsalında yer alan Yıldızlar Mahallesi’nde gerçekleşecek. Etkinlik kapsamında orman içinde, yol kenarlarında ve tarım alanlarının çevresinde yangın riski taşıyan atıklar toplanacak. Etkinliğe katılmak isteyen vatandaşlar için Buca Belediyesi Ana Hizmet Binası önünden saat 09.00’da araçlar kaldırılacak.

Bu anlamlı etkinlik, Buca Belediyesi’nin yanı sıra sivil toplum örgütleri, muhtarlıklar ve geniş bir vatandaş katılımıyla gerçekleşecek. Temizlik çalışmaları, İzmir’in yeşil kalması için önemli bir adım olarak görülüyor ve toplumda çevre bilincini artırmayı hedefliyor.