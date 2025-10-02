Mecliste Efes Otoparkı tepkisi: “Bu topraklar lime lime elimizden alınıyor”

Efes Selçuk Belediye Meclisi Ekim Ayı Toplantısı’nda, Efes Alt Kapı Otoparkı’nda Efes Selçuk Belediyesi’nin varlığına son verilmesi gündeme damga vurdu. Meclis üyeleri konuyla ilgili görüşlerini dile getirirken, Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel de sert açıklamalarda bulundu.

GÜZEL: AMAÇ BELEDİYECİLİK YAPILMASINI ENGELLEMEK

Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyesi ve Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Güzel, gelir kaybına dikkat çekerek; “Biz 18 aydır ne yaşıyoruz? Cumhuriyet Halk Partili belediyeler çoğalınca Cumhurbaşkanı ‘silkeleyin’ dedi, anladık. SGK borcunu anladık, vergi borcunu anladık. Bugüne kadar hiç yapılmamış olanlar yapılmaya başlandı, eyvallah. Ama bu kadar mı yani? Küçücük bir ilçenin hizmet vermesini engellemek, belediyecilik yapmasını imkânsız hale getirmek, gelirlerine el koymak nedir? Bu belediye matbaada para mı basacak? ‘Yeni gelir kalemleri yaratın’ diyorsunuz. Plan Bütçe Komisyonu’nda önerilerinizi dinleyeceğiz. Nasıl bir öneri getireceksiniz, gerçekten merak ediyorum” dedi.

CAFEROĞLU: OTOPARK EFES ESNAFININ DA GÜVENCESİ

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Nuri Caferoğlu ise Efes Alt Kapı Otoparkı’nın sadece gelir değil, esnaf için de güvence olduğuna dikkat çekti. Caferoğlu; “Önceki dönemde de bu otoparkın belediyede kalması için Ankara’da mücadele ettik. Mesele sadece para değil. Efes Selçuk Belediyesi’nin orada varlığı, Efes esnafı için de çok değerli. Çünkü onların ayakta kalabilmesinin en büyük güvencelerinden biri belediyenin varlığıdır. Filiz Başkan o dönemde ‘Ben bu esnafı mağdur etmem, belediyeyi oradan çıkartmam’ demişti ve gereken yapılmıştı. Şimdi yeniden aynı noktadayız. AK Partili meclis üyesi arkadaşlarıma soruyorum: Bu konuda hiç mi dahiliniz yok?” dedi.

BAŞKAN SENGEL: MEVZU SADECE BÜTÇE DEĞİL, HAK KAYBI

Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ise Meryem Ana Evi ve Efes Alt Kapı Otoparkı gelirlerinin belediyeden alınmasının sadece bütçe değil, aynı zamanda hak kaybı olduğunu vurguladı. Başkan Sengel; “Bizim mevzumuz, avucumuzun içinden kopup giden Efes Selçuk’a ait değerlerdir. Bu topraklar lime lime elimizden alınıyor. Efes’e girişimiz alınıyor, otoparkımız alınıyor. Yanına ticarethane açılıyor, alışveriş merkezi yapılıyor ve esnafın ağzına küçücük bir bal çalınıyor. Mevzu sadece bütçe değil; belediyeyi nefes alamaz hale getirmek, Efes Selçuk’un damarlarını tek tek kapatmak, yerel ekonomiyi yok etmektir” dedi.

“KENDİ MEMLEKETİMİZDE YABANCI HALE GETİRİLDİK”

Belediyeye uygulanan ekonomik baskıyı “kayyum” benzetmesiyle eleştiren Başkan Sengel; “Bugüne kadar ekonomik kayyum uygulandı diyordum. Ama Efes Alt Kapı Otoparkı’yla birlikte şunu net söyleyebilirim: Kendi memleketimizde bizi yabancı, misafir haline getirdiler. Parça parça satılıyoruz, parça parça elimizdeki değerler koparılıyor. Ve emin olun, bu değerler geri gelmemek üzere alınıyor. Nasıl ki AK Parti döneminde kreşimiz elimizden alındı, Şirince otoparkı alındı ve hâlâ geri alınamıyorsa; bugün Efes için yapılan bu uygulama, yarın Şirince’de de yapılacak. İşte o gün kimsenin gıkı çıkamayacak. Efes’in gelirleri, Meryem Ana’nın gelirleri ne demek biliyor musunuz? Kent Lokantası Öğrenci Otobüsü demek. Ekonominin bu kadar kötü olduğu bir dönemde Efes Selçuk Belediyesi’nin en büyük eseri, o çocuğun ekmeği oldu. Gelirlerimize el konulması, o çocuğun ekmeğine el konulması demektir” dedi.

SEBEBİ BUGÜN ATILAN YANLIŞ ADIMLAR OLACAK

Başkan Sengel, belediyenin mali yükümlülüklerine de değinerek; “Bütçe ve tarifeler yeniden değişmek zorunda kalacak. Çünkü giderlerimiz sabit. 550 işçi, emekçi, memur için bu giderleri karşılamak zorundayız. Bu yükümlülüğü yerine getirmek için gelire ihtiyacımız var. Er meydanında herkes konuşur ama yürekle konuşanların sözü kalıcı olur. Ben bugün varım, yarın yokum. Ama anlattığım şey Selçuk’un 10 yılını, 20 yılını, 50 yılını ilgilendiriyor. Çocuklarımızın, hepimizin geleceğini ilgilendiriyor. Herkes bilsin ki; yarın tanıdığınız bir dostunuz iflas ederse ya da işsiz kalırsa sebebi bugün atılan yanlış adımlar olacak. Bugün turistle sevinenler, yarın turistin çarşıda, pazarda görünmediğini fark ettiğinde gerçeği anlayacak. O zaman bu topraklara sahip çıkmayanlar, tarih tarafından kara harflerle yazılacak. Ama bu toprakları savunanlar, sonuna kadar mücadele edenler, insanların kalbine kazınacak” diye konuştu.