CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Millet iradesine sahip çıkıyor” mitingi kapsamında 18 Ağustos’ta Aydın Atatürk Kent Meydanı’nda vatandaşlarla buluşacak. Özel’in aynı gün saat 18.30’da CHP Aydın İl Gençlik Kolları tarafından düzenlenecek “Tarihi Gençler Yazacak” kortejine de katılacağı öğrenildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Millet iradesine sahip çıkıyoruz” sloganıyla 18 Ağustos Pazar günü Aydın Atatürk Kent Meydanı’nda vatandaşlarla buluşacak. CHP Aydın İl Örgütü, mitinge geniş katılım çağrısı yaparken kent genelinde afiş, pankart ve davetiyelerle hazırlıkların sürdüğü belirtildi.

AKP’li Özlem Çerçioğlu’nun ilk icraatlarından biri, Efeler ilçesindeki Sevgi Yolu ve Gençlik Caddesi’nde başlatılan bakım-onarım çalışmaları oldu. Çalışmaların CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Aydın mitingi öncesine denk gelmesi dikkat çekerken, CHP tabanında “siyasi rant” iddialarını güçlendirdi. Çerçioğlu’nun, Özel’in programını gölgelemek amacıyla bu adımı attığı ileri sürüldü.

Bakım Çalışması mı, Siyasi Adım mı?

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa ederek AK Parti’ye katılması kentte siyasi hareketliliğe yol açtı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Aydın mitingi öncesinde başlatılan yol çalışmaları ise “siyasi rant” iddialarını gündeme getirdi.

