İzmir Büyükşehir Belediyesi üreticiyi destekledi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, üreticiyi desteklemek amacıyla yerel üreticiden 2 bin kilogram taze incir satın aldı. Bu alımla birlikte hem üreticinin ürünleri değerlendirilmiş oldu hem de kırsal kalkınmaya katkı sağlandı.

İhtiyaç sahibi ailelere incir dağıtıldı

Sosyal destek programı kapsamında alınan incirler, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yardım Takip Sistemi’ne (SYTS) kayıtlı ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı. Belediye ekipleri, özenle hazırlanan paketleri tek tek hanelere teslim etti.

Sosyal destek programı sürüyor

Büyükşehir Belediyesi, gıda desteğini düzenli olarak sürdürdü ve bundan sonra da sürdürüyor. Böylece hem üretici kazandı hem de ihtiyaç sahibi vatandaşların sofralarına destek sağlandı.

Dayanışma ağı büyüyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal destek çalışmaları, hem kentte üretimin devam etmesine katkı sundu hem de ihtiyaç sahiplerinin yanında olduğunu gösterdi. Belediye, benzer desteklerin farklı ürünlerle de süreceğini açıkladı.