Süper Lig’de bu sezon başarılı bir performans sergileyen Göztepe, 7 maç sonunda 13 puanla namağlup bir şekilde 4. sırada yer aldı. Stanimir Stoilov yönetimindeki İzmir ekibi, geçen sezonki istatistiklerine yakın bir performansla dikkat çekti. Takım, güçlü savunmasıyla da öne çıkıyor.

Göztepe, bu sezon Süper Lig’de çıktığı 7 maçta 3 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti. Çaykur Rizespor, Fatih Karagümrük ve Beşiktaş karşısında 3 puan alan sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe, Konyaspor, Kayserispor ve Eyüpspor maçlarından beraberlikle ayrıldı.

Geçen sezon ilk 7 haftada 12 puan toplayan Göztepe, bu sezon aynı dönemde 13 puanla daha iyi bir performans gösterdi. 2023-2024 sezonunda ilk 7 maçta 14 gol atan ve 9 gol yiyen ekip, bu sezon daha sağlam bir savunma anlayışıyla sadece 2 gol yedi ve 10 gol attı.

Takımın en dikkat çeken istatistiği, yalnızca 2 gol yemesi oldu. Göztepe, Süper Lig’de bu istatistikle ligin en az gol yiyen ekiplerinden biri olarak öne çıktı. Hücum hattında ise istikrarlı bir performans sergileyerek 10 kez fileleri havalandırdı.

Göztepe’nin hedefi Avrupa

Avrupa kupalarına katılma hedefiyle sezona başlayan Göztepe, puan tablosunda üst sıralarda yer almayı başardı. Sarı-kırmızılı ekip, 8. hafta mücadelesinde pazar günü Gürsel Aksel Stadı’nda Başakşehir’i ağırlayacak.