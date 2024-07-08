Süper Lig'de kalıcı bir yer edinmek isteyen Göztepe, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Hatayspor’dan ayrılan sol kanat oyuncusu Didier Lamkel Ze ve kaleci Erce Kardeşler, Göztepe’nin gündeminde.

Lamkel Ze ile güçleniyor

Göztepe, son olarak Hatayspor’dan ayrılan sol kanat oyuncusu Didier Lamkel Ze’yi transfer listesine aldı. 27 yaşındaki Kamerunlu futbolcu, geçen sezon başında Hatayspor'a katılmış ve devre arasında Fransa Ligue 1 takımlarından Metz'e kiralanmıştı. Hatay ile olan sözleşmesini fesheden Lamkel Ze, şimdi Göztepe'nin radarında.

Çok yönlü bir hücum oyuncusu

Ön alanda çok yönlü bir oyuncu olarak bilinen Lamkel Ze için sarı kırmızılılar yoğun bir çaba sarf ediyor. Kulüp yetkilileri, oyuncuyu ikna etmek için çalışmalarını sürdürüyor ve hafta içerisinde resmi sözleşme imzalatmayı hedefliyor. Hatayspor forması altında toplam 15 maça çıkan Lamkel Ze, 3 gol atıp 3 asist yaparak performansını göstermişti. Süper Lig'in birçok takımının da transfer listesinde yer alan Lamkel Ze'nin Göztepe ile anlaşma sağlayıp sarı kırmızılı formayı giymesi bekleniyor.

Metz’te yetersiz kaldı

Geçen sezon devre arasında Fransa ekibi Metz’e kiralanan sol kanat oyuncusu Didier Lamkel Ze, bordo beyazlılarda 11 kez forma giyip 3 gol 2 asist ile katkı verdi. Ancak Kamerunlu’nun yaptığı skor ve asist katkısı yeterli olmadı ve Metz, Play-Out maçında St. Etienne’e yenilerek Fransa 1. Lig’e veda etti. Oyuncunun bonservisinin elinde olması da transfer olasılığını artırıyor.

Göz-Göz’de gündem

Polonyalı filebekçi Mateusz Lis’in ayrılmasının ardından kaleci arayışlarını sürdüren sarı kırmızılılar, Hatayspor’un bir başka ismi Erce Kardeşler’i gündemine aldı. Göz-Göz’ün temaslarını sıklaştırdığı yerli isimle yakın zamanda sözlü anlaşıp imza attırması hedefleniyor. Yerli kuralını da hesaba katarak bir kadro planlaması yapan sarı kırmızılılar, yerli ismi kadrosuna katıp kaleci dosyasını kapatmak istiyor. Hatayspor forması ile 35 maça çıkan tecrübeli kaleci, 9 maçta kalesini gole kapattı.