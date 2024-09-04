Göztepe 13 Eylül tarihinde sona erecek transfer dönemi öncesi Nijeryalı forvet Paul Onuachu'yu transfer etmek için harekete geçti. Göztepe ile birlikte Sport Republic şirketinin yönettiği İngiltere Premier Lig temsilcisi Southampton'ın kadrosunda yer alan Onuachu için girişimlere başlayan sarı-kırmızılıların hafta sonuna kadar transferi resmiyete kavuşturacağı bildirildi.

Rasmus Ankersen ilgileniyor

Türkiye’de daha önce Trabzonspor’da top koşturan Nijeryalı forvet için bodro mavililer de devreye girdi. Şenol Güneş’in teknik direktörlük koltuğuna geldikten sonra ilk istediği ismin Paul Onuachu olduğu öne sürüldü. 30 yaşındaki futbolcu için seferber olan bordo mavililere rakip ise Göztepe oldu. Sarı kırmızılı ekibin en büyük avantajı ise Sport Republic şirketi. Bu sayede Göz-Göz Trabzonspor’un bir adım daha önüne geçti. Operasyon ile Başkan Rasmus Ankersen bizzat ilgileniyor. Southampton'ın sezon başında 15 milyon Euro bonservis istediği Onuachu'nun büyük ihtimalle bir sezon daha kariyerine ülkemizde devam edeceği bildirildi. Fırsatı kaçırmak istemeyen Göztepe'nin ise Onuachu konusunda çok istekli olduğu da vurgulandı. Geçen sezon Trabzonspor forması giyen deneyimli santrfor, 25 resmi maçta 17 gol attı. Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Bodrum FK maçının ardından bir forvet takviyesi yapacaklarını açıklamıştı.