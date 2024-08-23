Geçtiğimiz hafta evinde Fenerbahçe ile oynadığı olaylı maçta 2-2 berabere kalan Göztepe bugün 3. Hafta maçında Alanyaspor deplasmanına çıktı. Sarı kırmızılı takım sahadan 1-1'lik skorla ayrıldı.

Göz Göz’ü zorlu deplasmanda az sayıda taraftarı destekledi. Sarı kırmızılılarda hafta içinde imza atan kaleci Lis sahaya kaptan olarak çıktı. Maça iki takım da kontrollü başladı. 6. dakikada Göztepe’nin kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Tijanic’in vuruşu baraja çarpıp dışarı çıktı. 11. dakikada yine Tijanic bu kez rakibine yaptığı hareketten dolayı sarı kart gördü. 15. dakikada Alanyaspor’un kazandığı kornerde Balkovec’in direkt kaleye gönderdiği top az farkla auta gitti. 17. dakikada Solet, Makouta’ya yaptığı hareket sonucunda sarı kart gördü. 20. dakikada günün etkili ismi Tijanic sakatlanınca yerini Doğan Erdoğan’a bıraktı. 23. dakikada Koray Günter, Yusuf’a sert girince sarı kartla cezalandırıldı, 27. dakikada Kubilay’ın soldan getirip içeri çevirdiği top Romulo’da kaldı. Bu oyuncunun uygun durumdaki vuruşu defansa çarptı. 29. dakikada Balkovec’in sert vuruşu Lis’in kucağında kaldı. 34. dakikada Lopes’in ortasına Yusuf’un yakın mesafeden kafa vuruşu yan ağlarda kaldı. 38. dakikada Efecan Karaca sarı kart gördü. 45. dakikada Djalma’nın ortasını kafayla Koray tekrar içeri çevrdi. Bu kez Kubilay’ın kafasında kaleciden dönen topu Heliton tamamladı ve takımını 0-1 öne geçirdi.

46. dakikada Cordoba önüne atılan pasta Heliton’u çalımlayıp vurdu. Bomboş pozisyonda top üstten dışarı çıktı. 48. dakikada Makouta’nın sağdan ortasına Yusuf ayak koyup tamamladı ve skora dengeyi getirdi: 1-1. 56. dakika Alanya’da Lopes’in yerine Serdar Dursun dahil oldu. 59. dakikada Göztepe’de Kubilay’ın yerine Juan, Miorshi’nin yerine Bokele girdi. 64. dakikada kornerden gelen topa bomboş pozisyonda kafa vuran Serdar Dursun topu auta gönderdi. 68. dakikada Romulo’nun ortasında Juan düzeltip vurdu az farkla auta gitti. 80. dakikada Solet'in yerine Matsuki, Koray'ın yerine ise Taha girdi. 82. dakikada Furkan Bayır'ın yerine Lima oyuna dahil oldu. Maçta başka gol olmayınca karşılaşma 1-1 sona erdi.