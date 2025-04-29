Göztepe, Süper Lig'de 11 maç sonra kazandı. Başakşehir’i 4-1 mağlup eden İzmir temsilcisi, 3 puanla Avrupa hedefini sürdürdü.

Göztepe 11 maç sonra galip geldi

Süper Lig'in 33. haftasında Göztepe, Gürsel Aksel Stadyumu’nda Başakşehir’i konuk etti. Ev sahibi ekip sahadan 4-1 galip ayrılarak 11 maçlık galibiyet özlemine son verdi. İlk yarıyı Furkan Bayır ve Kubilay Kanatsızkuş’un golleriyle 2-0 önde tamamlayan Göztepe, ikinci devrede Ahmed Ildız ve Emersonn’un golleriyle farkı açtı. Başakşehir’in tek sayısını Keny kaydetti.

İlk yarıda üstün oyun

Göztepe maça etkili başladı. 25. dakikada Ogün Bayrak’ın ortasında yaşanan karambol sonrası topu önünde bulan Furkan Bayır, fileleri havalandırarak skoru 1-0 yaptı. 42. dakikada Romulo’nun pasında topla buluşan Kubilay Kanatsızkuş, ceza sahasında düzgün bir vuruşla farkı ikiye çıkardı.

İkinci yarıda fark açıldı

Maçın ikinci yarısında Göztepe ataklarını sürdürdü. 65. dakikada Tijanic’in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Ahmed Ildız, şık bir vuruşla skoru 3-0’a getirdi. Başakşehir 75. dakikada Keny’nin kafa golüyle farkı ikiye indirdi. 86. dakikada Romulo’nun kaleciden dönen topunu tamamlayan Emersonn ise skoru belirledi: 4-1.

Göztepe'de sakatlıklar moralleri bozdu

Göztepe'de Doğan Erdoğan, karşılaşmanın henüz 4. dakikasında sakatlandı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı. Onun yerine Ahmed Ildız oyuna dahil oldu. 38. dakikada ise İsmail Köybaşı sakatlık nedeniyle yerini Lasse Nielsen’e bıraktı.

Maçtan önemli dakikalar

dakikada Başakşehir etkili geldi, Lis gole izin vermedi.

dakikada Göztepe iki net pozisyon yakaladı, Şengezer gole engel oldu.

dakikada Romulo’nun aşırtması direkten döndü.

dakikada Keny’nin kafa vuruşuyla Başakşehir farkı 3-1’e getirdi.

dakikada Emersonn’un golü maçın sonucunu belirledi: 4-1.



Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Kadir Sağlam, Murat Gözütok, Kemal Elmas

Göztepe: Lis – Furkan, Heliton, Koray, Ogün, İsmail (Dk. 38 Nielsen), Dennis, Doğan (Dk. 4 Ahmed) (Dk. 85 Hugo), Tijanic (Dk. 85 Matsuki), Romulo, Kubilay (Dk. 46 Emersonn)

Başakşehir: Muhammed – Ömer Ali (Dk. 46 Opoku), Duarte (Dk. 79 Ebosele), Ba, Operi, Crespo, Berat (Dk. 46 Umut), Kemen, Yusuf, Brnic (Dk. 46 Keny), Figueiredo (Dk. 66 Deniz)

Goller: Dk. 25 Furkan, Dk. 42 Kubilay, Dk. 65 Ahmed, Dk. 86 Emersonn (Göztepe), Dk. 75 Keny (Başakşehir)

Sarı Kartlar: Ogün, Furkan (Göztepe), Ba, Crespo (Başakşehir)