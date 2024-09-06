Göztepe Cimnastik Şubesi, Türkiye'de yine bir ilke imza atarak, olimpiyat madalyalı ilk ve tek cimnastikçimiz Ferhat Arıcan ve Türkiye şampiyonu Coşkun Boncuk’un yönetiminde altyapı sporcuları için sezon öncesi hazırlık kampı düzenledi. Kuşadası Pine Bay Otel'de gerçekleştirilen kampa, 60 yarışmacı sporcu katıldı ve 25 antrenör görev aldı. Minik cimnastikçiler, günde iki kez yapılan antrenmanlarla yeni sezona hazırlık yaparken, fiziksel çalışmaların yanı sıra mental eğitimler de aldı.

İlk kez altyapı sporcuları için sezon öncesi kamp

Şube Yöneticisi Coşkun Boncuk, Türkiye'de ilk kez altyapıda sezon öncesi hazırlık kampı düzenlediklerini vurguladı. Boncuk, “Göztepe olarak temel prensibimiz profesyonel yaklaşım. Sporcularımıza düzenli bir sporcu yaşamı nasıl olmalı, bunu öğrettik ve uygulamalı eğitimler verdik. Her iki sporcu ile bir antrenör ilgilendi. İletişim becerilerinin gelişmesi ve sorumluluk bilinçlerinin artması için özel çalışmalar yaptık” dedi.

Sosyal faaliyetlerle eğlenceli zamanlar

Cimnastikçiler, antrenmanlar dışında sosyal faaliyetlerle eğlenceli zaman geçirdiler. Boncuk, gelecekte bu kampların tekrarlanacağını ve Türk cimnastiğine yeni yıldızlar kazandırmaya devam edeceklerini belirtti.