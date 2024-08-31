Ev sahibi Göztepe karşılaşmaya Matheus Lis, Nazım Sangare, Malcom Bokele, Heilton, Taha Altıkardeş, Djalma Silva, Anthony Dennis, Isaac Solet, David Tijanic, Juan da Silva ve Romulo ilk 11’i ile başladı.

Sarı kırmızıların yedek kulübesinde ise, Ekrem Kılıçarslan, >Victor Hugo, Ahmed Ildız, Kubilay Kanatsızkuş, İsmail Köybaşı, İzzet Furkan Malak, Novatus Miroshi, Doğan Erdoğan, Koray Günter, Ogün Bayrak yer aldı.

Konuk Bodrumspor ise Diogo Souza, Üzeyir Ergün, Chiristophe Herelle, Ali Aytemur, Cenk Şen, Musah Mohammed, Gökdeniz Bayraktar, Samet Yalçın, Fredy, Zdravko Dimitrov, George Puscas ilk 11’i ile sahaya çıktı.

Konuk takımın yedek kulübesinde ise Bahri Tosun, Kenan Özer, Gabriel Obekpa, Haqi Osman, Pedro Brazao, Ahmet Aslan, Ondrej Celustka, Celal Dumanlı, Ege Bilsel, Yusuf Sertkaya yer aldı.

Göztepe maç başında gole yaklaştı

Fenerbahçe maçında yaşanan olayların ardından Göztepe’ye verilen seyircisiz oynama cezası gölgesinde karşılaşma hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy’un vuruşu ile başladı. Karşılaşmaya başlayan Göztepe’de, henüz maçın başında gole yaklaştı. Gelişen atakta Isaac Solet’in vuruşunu Ali Aytemur çizgiden çıkardı.

Diogo Souza zorlukla kornere çeldi

10’uncu dakikada gelişen Göztepe atağında Bodrumspor kalecisi Diogo Souza’nın hatasını değerlendiren David Tijanic’in pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Juan ofsayta yakalandı. Karşılaşmanın 11’inci dakikasında gelişen Göztepe atağında Anthony Dennis’in ceza sahası dışından vuruşu az farkla dışarıya gitti. Karşılaşmanın 14’üncü dakikasında David Tijanic’in ceza sahası dışından etkili vuruşunu Bodrumspor kalecisi zorlukla auta çeldi.

Sarı kırmızılılar golü buldu

Karşılaşmanın 16’ncı dakikasında gelişen Göztepe atağında Djalma Silva’nın ortasında Romulo’nun vuruşu ağlarla buluştu ve Göztepe 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın 20’nci dakikasında erken oyuncu değişikliği oldu. Bodrumspor’da oyuna devam edemeyen Herelle oyundan çıkarken, oyuna Celustka girdi. Karşılaşmanın 20’nci dakikasında Malcom Bokele rakibine yaptığı faul sonrasında sarı kart gördü. Karşılaşmanın 34’üncü dakikasında Göztepe’de Anthony Dennis sarı kart gördü.

Bodrum eşitliğe yaklaştı

Karşılaşmanın 36’ncı dakikasında gelişen Bodrumspor atağında Gökdeniz Bayraktar’ın ceza sahasında yakından vuruşuna Bokele yatarak müdahale etti. Karşılaşmanın 27’nci dakikasında Nazım Sangare rakibine yaptığı faul sonrasında sarı kart gördü. Karşılaşmanın 40’ncı dakikasında gelişen Göztepe atağında Fredy’nin vuruşu üstten farklı şekilde auta gitti.

Fark 2’ye çıktı

Karşılaşmanın dakikasında gelişen Göztepe atağında Djalma Silva çalımlarla ceza sahasına girdi. Djalma’nın vuruşu rakibe de çarparak kaleciyi kontrpiyede bıraktı ve top ağlarla buluştu. Djalma’nın golü VAR kontrolünün ardından verildi ve fark 2’ye çıktı. İlk yarının sonuna 2 dakika ilave edildi. Uzatma dakikalarında başka gol olmayınca karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi Göztepe’nin 2-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Juan net fırsattan yararlanamadı

İkinci yarı konuk Bodrumspor’un vuruşu ile başladı. Yeşil beyazlılarda ikinci yarının başında Samet Yalçın oyundan çıkarken Obekpa oyuna dahil oldu. Bodrumspor’da dakika 56’da Gökdeniz kenara gelirken oyuna Kenan Özer dahil oldu. Karşılaşmanı 58’nci dakikasında gelişen Göztepe atağında Solet’in getirdiği topta Juan’ın vuruşu savunmadan sekerek auta çıktı. Karşılaşmanın 64’üncü dakikasında Bodrumspor’da Cenk Şen, Solet’e yaptığı faul sonrasında sarı kart gördü.

3’e yaklaştı

Karşılaşmanın 69’uncu gelişen Göztepe atağında Romulo’nun ortaya çevirdiği topa Juan vurmadı. Karşılaşmanın 71’nci dakikasında gelişen Bodrumspor atağında Dimitrov’un vuruşu az farkla auta çıktı. Karşılaşmanın 72’nci dakikasında Göztepe’de Solet ve Juan oyun kenarına gelirken Doğan Erdoğan ve Kubilay Kanatsızkuş oyuna girdi. Karşılaşmanın 78’nci dakikasında Haqi Osman ve Celal Dumanlı oyuna dahil olurken, Fredy ve Puscas kenara geldi. Karşılaşmanın 81’nci dakikasında David Tijanic oyundan çıkarken Ahmed Ildız oyuna girdi.

Heilton sarardı

Karşılaşmanın 82’ni dakikasında Göztepe’de Heilton rakibine yaptığı faul sonrasında sarı kart gördü. Tehlikeli yerden serbest vuruş kullanan Bodrumspor’da topun başına gelen Kenan Özer’in vuruşu barajdan döndü. Karşılaşmanın 85’nci dakikasında gelişen Göztepe atağında Doğan Erdoğan’ın ceza sahası dışından vuruşunu kaleci Souza zorlukla kornere çeldi. Karşılaşmanın sonuna 3 dakika ilave edildi. Göztepe'de karşılaşmanın sonunda Nazım Sangare ve Romulo oyundan çıkarken İsmail Köybaşı ve Koray Günter dahil oldu.

Karşılaşmada başka gol sesi çıkmayınca Göztepe Bodrumspor'u 2-0'lık skor ile mağlup etti. Bu skorlarla Göztepe 6 puanla 5'nci sırada yer alırken, konuk Bodrumspor ise 3 puanla 14'ncü sırada yer aldı.