Süper Lig’e Çaykur Rizespor deplasmanında aldığı 3-0’lık galibiyetle hızlı giriş yapan Göztepe, evinde Fenerbahçe’ye de geçit vermedi. Gürsel Aksel Stadı’nda dolu tribünler önünde oynanan mücadelede Göz-Göz, 61. dakikada Juan’ın kırmızı kart görmesiyle sahada bir kişi eksik kaldı. Fenerbahçe, 90+2’de VAR incelemesi sonrası penaltı kazandı ancak sarı-lacivertlilerin yıldızı Talisca’nın 90+5’te kullandığı atışı kaleci Mateusz Lis kurtardı. Bu kurtarış, tribünleri adeta bayram yerine çevirdi.

Göztepe’nin Fenerbahçe Serisi Sürüyor

İzmir temsilcisi, Fenerbahçe’yi evinde yine boş döndürdü. Son 7 iç saha maçında sadece bir kez kaybeden Göztepe, rakibine karşı Bornova Aziz Kocaoğlu ve Gürsel Aksel Stadı’nda önemli bir seri yakaladı. Son yıllarda oynanan bu karşılaşmalarda sarı-kırmızılılar 5 beraberlik ve 1 galibiyet alırken, yalnızca 2021-2022 sezonunda 3-2 yenildi.

Mourinho’dan Göztepe’ye Övgü

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, maç sonrası yaptığı açıklamada Göztepe’nin savunma direncine dikkat çekti:

“Göztepe duvarını aşamadık. Savunmada çok organizeydiler, orta sahada sert oynadılar. Hakkını teslim etmek lazım.” sözleriyle İzmir ekibini kutladı.

Stoilov: “Hücumda Daha Cesur Olmalıyız”

Göztepe’nin Bulgar çalıştırıcısı Stanimir Stoilov ise takımının disiplinli oyununu överken hücum hattına eleştiri getirdi:

“Mücadelemizden memnunum ama ofansif oyuncularımız daha özgüvenli olmalı. Pozisyonları değerlendirebilsek galibiyet gelebilirdi. Yine de sonuç adil diyebilirim.”

Taraftardan Hakeme Büyük Tepki

Karşılaşmada hakem Yasin Kol ve VAR ekibi, Göztepeli taraftarların hedefindeydi. İzmirli futbolseverler, 3. dakikada verilmediğini düşündükleri bir penaltı ve Fenerbahçeli John Duran’ın dirseğine kart çıkmamasını protesto etti. Maçın ardından tribünler uzun süre “hakem istifa” sloganları attı.

Göztepe’nin mücadeleci oyunu ve Lis’in tarihi kurtarışı, İzmir ekibine Süper Lig’de bir puan daha kazandırırken, Fenerbahçe deplasmandan eli boş döndü.