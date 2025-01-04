Galatasaray, Süper Lig'de Göztepe karşısında 2-1’lik galibiyetle önemli bir üç puan aldı. Maçın ilk yarısı, Osimhen ve Romulo'nun karşılıklı golleriyle tamamlandı. Ancak asıl hikaye, ikinci yarıda yaşananlar oldu.

Mücadelenin 42. dakikasında, Galatasaray savunmacısı Ismail Jakobs'un ters vuruşu az farkla dışarıya gitti. Her iki takım da gol arayışlarını sürdürürken, Göztepe'nin baskısı giderek arttı.

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Yunus Akgün yıldızlaştı

Galatasaray'ı öne geçiren gol ise 61. dakikada geldi. Yunus Akgün, topu Göztepe ağlarına göndererek skoru 2-1 yaptı. Bu gol, Akgün’ün son 4 maçındaki 4 gol ve 4 asistlik harika performansını taçlandırdı.

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Torreira'nın golü ofsayta takıldı 

Mücadelenin 80. dakikasında Galatasaray, Torreira'nın attığı golle skoru 3-1 yapmak üzereydi ancak ofsayt kararı nedeniyle gol geçersiz sayıldı.

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Göztepe’nin son çabaları yetersiz kaldı 

Son 15 dakikada Göztepe, Galatasaray’ı adeta kendi yarı alanında hapsederken, lideri zor durumda bırakmayı başardı. Ancak, Göztepe'nin tüm çabalarına rağmen, Sarı-Kırmızılılar maçı 2-1'lik skorla kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

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Galatasaray, zor anlar yaşasa da 2-1’lik galibiyetle liderliğini sürdürdü. Göztepe ise güçlü rakibine karşı koymasına rağmen mağlup olmaktan kurtulamadı.

Kaynak: HABER MERKEZİ