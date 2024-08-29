İzmir'de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen ihaleler kapsamında, İzmir Atatürk Lisesi'nde yer alan halı sahanın kiralama ihalesi, Süper Lig temsilcisi Göztepe tarafından kazanıldı. Göztepe Spor ve Eğitim Vakfı'nın iş birliğiyle 72 milyon 500 bin TL artı KDV bedelle alınan bu ihale, sarı-kırmızılı kulübün kent merkezinde şehriyle buluşma hedefini gerçekleştirmesi adına önemli bir adım oldu.

Göztepe, ayrıca Karabağlar Nevvar Salih İşgören Anadolu Lisesi'nin spor salonu kiralama ihalesini 20 milyon 750 bin TL artı KDV, Karabağlar İnönü Lisesi'nin spor salonu kiralama ihalesini ise 25 milyon TL artı KDV bedelle kazanarak, kentteki spor altyapısını güçlendirme yolunda büyük bir adım attı.

Amaç gençleri spora teşvik etmek

Önümüzdeki aylarda 100'üncü yılını kutlamaya hazırlanan Göztepe, 136 yıllık tarihi olan İzmir Atatürk Lisesi ile kurduğu bu iş birliği sayesinde, İzmir merkezinde yeni bir spor ve gençlik merkezi kazandı. Kulüp, bu alanı sadece bir halı saha olarak değil, aynı zamanda manevi değeri yüksek bir prestij alanı olarak görerek, futbol okulu ve sosyal sorumluluk projeleri ile çocukları ve gençleri spora teşvik etmeyi hedefliyor.

Göztepe, İzmir Atatürk Lisesi'nin idarecileri, Okul Aile Birliği ve Mezunlar Derneği ile iş birliği içinde, sporu kent genelinde daha yaygın hale getirme hedefine katkı sağlayacak projeler geliştirmeyi amaçlıyor. Kulüp, bu süreçte desteklerini esirgemeyen İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ve özellikle "Şehrimin Takımı Projesi"ne katkıda bulunan Ömer Yahşi'ye teşekkür etti.