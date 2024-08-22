Trendyol Süper Lig'in yeni takımlarından Göztepe, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Mateusz Lis'i resmen kadrosuna kattığını açıkladı. Southampton'dan gelen kaleci, geçtiğimiz sezon takımın lige çıkmasındaki en önemli etkenlerden birisi olmuştu. Polonyalı file bekçisi, geçtiğimiz sezon çıktığı 31 maçta 18 gol yemiş ve 20 maçta kalesini gole kapatmıştı.
Kulüpten yapılan açıklamada; 1997 doğumlu kaleci Mateusz Lis ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladık. Mateusz Lis'e Göztepe'mize yeniden hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz.
Mateusz Lis🦊 yeniden Göztepe'mizde💛❤ pic.twitter.com/cEZbMx8anS— Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) August 22, 2024
Göztepe taraftarları, kulübün yarın akşam oynayacağı Alanyaspor maçında kalecileri Lis'in kadroda olup olmayacağını merakla beklemeye başladılar.