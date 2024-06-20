Ara transfer döneminde Club Athletico Paranaense’den kiralık olarak kadrosuna kattığı Romulo Cardoso’nun satın alma opsiyonunu kullanan sarı-kırmızılılar, Brezilyalı golcü ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Transferin detayları

Geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde 2002 doğumlu forvet Romulo Cardoso'yu kadrosuna katan Göztepe, genç oyuncunun performansından oldukça memnun kaldı. 13 maçta 5 gol ve 3 asistle dikkat çeken Cardoso, özellikle Bandırmaspor, Boluspor ve Erzurumspor FK karşısındaki etkili oyunuyla beğeni topladı. Bu performansı sayesinde Göztepe yönetimi, 21 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonunu kullanarak onu kalıcı olarak kadrosuna dahil etme kararı aldı.

Romulo Cardoso, Göztepe formasıyla çıktığı 13 lig maçında 5 gol atarken 3 de asist yaptı. Genç oyuncu, Bandırmaspor’a karşı oynanan maçta 1 gol, Boluspor karşısında ise 2 gol kaydetti. Erzurumspor FK karşısında da 2 gol atan Romulo, Bandırmaspor, Adanaspor ve Giresunspor maçlarında birer asistle takımına katkı sağladı.