Göztepe ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere üç yıllık yeni sözleşme imzalayan 21 yaşındaki stoper Taha Altıkardeş, takımda kalmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Süper Lig’de 2025-2026 sezonuna Slovenya’da hazırlanan Göztepe’de takım kaptanları İsmail Köybaşı ile Taha Altıkardeş, kamp süreci ve yeni sezon hedefleri hakkında konuştu.

İki yıldır Göztepe formasını büyük bir gururla taşıdığını belirten Taha Altıkardeş, “Göztepe’de çok güzel bir süreç geçirdim. Trabzonspor’da 1,5 yıl çok az süre bulduktan sonra burada düzenli forma giymek bana çok iyi geldi” dedi.

Geçen sezon Süper Lig’e renk kattıklarını söyleyen genç oyuncu, “Biz geçen sezon Süper Lig’de Avrupa hedefiyle yola çıktık ve bu hedefi ucundan kaçırdık. Bu yıl bunun bilinciyle çok yoğun çalışıyoruz” diye konuştu.

Takım olarak Slovenya’da verimli bir kamp süreci geçirdiklerini ifade eden Taha, “Burada iki hazırlık maçı oynadık. Bütün takım yüksek özveriyle çalışıyor. İnşallah bu sezon Avrupa hedefine ulaşacağız” dedi.

İsmail Köybaşı: Göztepe gibi büyük camialar hedefsiz kalamaz

Takımın deneyimli sol beki ve kaptanı İsmail Köybaşı da Göztepe ile sözleşmesini 1 yıl daha uzattı. Sarı-kırmızılı formayı giymekten büyük bir mutluluk duyduğunu belirten Köybaşı, “Çalışmalar çok verimli geçiyor. Herkesin gelişmesini isteyen, talepkâr bir hocamız var. Bu bizim için önemli bir avantaj” ifadelerini kullandı.

Takıma yeni katılan oyuncularla birlikte uyum sürecine girdiklerini aktaran Köybaşı, “Göztepe gibi büyük bir camiadaysanız hedefsiz, coşkusuz kalamazsınız. Bunu çok net hissediyorum ve biliyorum” dedi.

Yeni sezonda takımın gelişimini sürdürmesi gerektiğini belirten İsmail Köybaşı, “Yeni gelen arkadaşlarımızla yakaladığımız ivmeyi her geçen gün artırmalıyız. Kolay olmayacak ama bazen sabırla son ana kadar mücadele ederseniz kazanırsınız. Bu yüzden istekli, sabırlı ve coşkulu olmalıyız. Bütün çalışmalarımız bu yönde ilerliyor” diye konuştu.