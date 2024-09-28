Süper Lig'de Samsunspor, evinde Göztepe karşısında 3-1 geriye düştüğü maçı müthiş bir geri dönüşle 4-3 kazanmayı başardı. Maça etkili başlayan Göztepe, 13. dakikada Zeki Yavru'nun kendi kalesine attığı golle öne geçti (0-1). Samsunspor ise 28. dakikada Mouandilmadji ile beraberliği yakaladı (1-1). Göztepe, 41. dakikada Romulo ve 50. dakikada Juan'ın attığı gollerle 3-1 öne geçti.

Ancak Samsunspor, 70. dakikada Ntcham’ın golüyle farkı 1’e indirdi (2-3). 79. dakikada Schindler’in attığı golle skora denge geldi (3-3). Maçın son dakikalarında, 90+1’de Ntcham bir kez daha sahneye çıktı ve attığı golle Samsunspor’a galibiyeti getirdi (4-3).

Bu sonuçla Samsunspor, evinde tarihi bir geri dönüşe imza atarak Göztepe'yi 4-3 mağlup etti.