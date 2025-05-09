Göztepe, Hatayspor maçı öncesi 100'üncü yıl kutlamalarına Levent Yüksel konseriyle başlayacak. Taraftar Med Cezir'i hep bir ağızdan söyleyecek.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında sahasında Hatayspor'u konuk edecek Göztepe, karşılaşma öncesi 100'üncü yıl kutlamalarına ünlü sanatçı Levent Yüksel'in vereceği konserle başlayacak. Etkinlik, 11 Mayıs Cumartesi günü Gürsel Aksel Stadı'nda taraftarlarla buluşacak.

Med Cezir Gürsel Aksel'de yankılanacak

Göztepe taraftarlarının her maç öncesi tribünlerde söylediği ve sarı-kırmızılılarla özdeşleşen "Med Cezir" parçasının sahibi Levent Yüksel, bu anlamlı yılda sahne alacak. Kulüpten yapılan açıklamada, "11 Mayıs'ta Med Cezir'i hep birlikte söylüyoruz" denildi. Konserin ardından sanatçı, Hatayspor karşılaşmasını tribünden takip edecek.

Stadın dolması bekleniyor

Göztepe camiasında 100. yıla özel bu organizasyona büyük ilgi gösterildiği bildirildi. Taraftarların biletleri hızla tükettiği ve Gürsel Aksel Stadı'nın yine kapalı gişe olacağı kaydedildi. Karşılaşma bilet fiyatları kategori bazında şöyle:

1. Kategori: 3.750 TL

2. Kategori: 2.750 TL

3. Kategori: 1.350 TL

4. Kategori: 950 TL

5. ve 6. Kategori: 475 TL

Misafir Tribün: 600 TL

14 Mayıs'ta da sahne almıştı

Levent Yüksel, Göztepe'nin 99'uncu yıl kutlamalarında da Güzelyalı Sahili'nde konser vermişti. Bu yıl 14 Haziran'da 100'üncü yaşına girecek olan kulüp, etkinlikler kapsamında sezonun son iç saha maçını kutlamaya dönüştürüyor.

11 Mayıs’ta Med Cezir’i Hep Birlikte Söylüyoruz!💛❤️



Değerli sanatçımız Levent Yüksel, 11 Mayıs Pazar günü A. Hatayspor karşılaşmasında, Göztepe’mizin 100. yılına doğru ilerlediğimiz bu anlamlı dönemde, efsaneleşen parçası Med Cezir’i hep birlikte söylemek üzere Gürsel Aksel… pic.twitter.com/kF8rjrRaBl — Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) May 7, 2025