Süper Lig'in yeni ekibi Göztepe, hücum hattını güçlendirmek için Flamengo'dan Victor Hugo'yu kadrosuna kattı. 20 yaşındaki genç yetenek, sezon sonuna kadar kiralık olarak Göztepe forması giyecek. Ayrıca anlaşmada Victor Hugo'nun satın alma opsiyonunun da bulunduğu belirtildi.

Sarı kırmızılıların açıklaması şu şekilde: " Profesyonel futbolcu Victor Hugo ve kulübü CR Flamengo ile oyuncunun satın alma opsiyonu ile birlikte 2024-25 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Victor Hugo, Cuma günü İzmir'de sağlık kontrollerinden geçecektir."

Kamuoyunun Bilgisine



Profesyonel futbolcu Victor Hugo ve kulübü CR Flamengo ile oyuncunun satın alma opsiyonu ile birlikte 2024-25 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.



Victor Hugo, Cuma günü İzmir'de sağlık kontrollerinden geçecektir.#Göztepe pic.twitter.com/kmmsH2MnJX — Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) August 28, 2024