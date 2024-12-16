Göztepe, Süper Lig'in 16. haftasında Mersin'de düşme hattındaki Hatayspor ile 1-1 berabere kalarak üst sıralara tırmanma fırsatını kaçırdı. Maçın başında 1-0 öne geçen sarı-kırmızılılar, birçok gol fırsatını değerlendiremedi. Takım, sakatlıklar ve cezalı oyuncular nedeniyle eksik kadro ile sahaya çıkarken, bu durum oyun üzerinde belirgin etkiler yarattı. Göztepe'de sağ bek Ogün Bayrak cezalı olduğu, orta saha oyuncusu Isaac Solet ile golcü Kubilay Kanatsızkuş da sakat oldukları için oynayamadı. Ayrıca iyileşemeyen Ahmed Ildız, ağrıları nedeniyle son anda kadrodan çıkarılan David Tijanc ve sol dizinden sakatlanan golcü Datro Fofana da Göz Göz'de forma giyemedi. Bu eksiklerle mücadele eden Göztepe, özellikle orta alanda büyük sıkıntı yaşadı. Teknik direktör Stanimir Stoilov, sol stoper Novatus Mishori'yi orta alanda görevlendirmek zorunda kaldı.

Maç sonrası açıklama yapan Stoilov, Hatayspor karşısında zorluklarla karşılaştıklarını belirtti. Eksik oyuncular nedeniyle istedikleri değişiklikleri yapamadıklarını dile getiren Bulgar teknik adam, "İlk golü erken bulduk ve ardından ikinci gol için önemli fırsatlar yakaladık. Ancak rakibe de inisiyatif verdik ve maç 1-1'e geldi. Yeni fırsatlar yakaladık ama değerlendiremedik. Böyle anlarda fırsatları değerlendirmemiz gerekiyor, bu zaman zaman yaşadığımız bir sorun" ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Mersin Stadı'nın zemininin kötü durumda olduğunu vurgulayan Stoilov, "Saha şartları gerçekten çok kötüydü. Bu zemin, Süper Lig'in standartlarına uygun değil. Her iki takım için de oyun oldukça zorlaştı. Eğer saha şartları daha iyi olsaydı, daha kaliteli bir futbol izleyebilirdik. Bu durum, Süper Lig açısından bir utançtır. Umarım bir daha böyle bir durum yaşanmaz" şeklinde konuştu