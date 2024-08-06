Göztepe, yaz transfer dönemi boyunca savunma ve orta saha oyuncularında önemli takviyeler yaptı. Savunmaya Djalma Silva, Nazım Sangare, Koray Günter, ve Novatus Dismas Miroshi; orta sahaya ise Isaac Solet ve Kuryu Matsuki transfer edildi. Kaleci pozisyonu için Ekrem Kılıçarslan ile anlaşma sağlandı. Ancak, kaleci pozisyonunda geçen sezon kiralık olarak forma giyen Southampton futbolcusu Mateusz Lis için henüz bir anlaşma sağlanamadı.

Forvet transferleri konusunda da harekete geçilmedi. Takımın gol yükünü çeken Romulo’nun yanına güçlü bir golcü ve rotasyona dahil olacak ek bir golcünün takıma katılması gerektiği belirtilmişti. Ancak, bu konuda somut bir adım henüz atılmadı. Sportif Direktör Ivan Mance, son basın toplantısında yeni futbolcularla anlaşma aşamasında olduklarını ifade etmişti, fakat bu sürecin henüz tamamlanmadığı gözlemleniyor. Bu durum, Antalyaspor maçına kadar gereken transferlerin tamamlanamayabileceğini işaret ediyor.

Stanimir Stoilov Takımın Başında

Göztepe teknik direktörü Stanimir Stoilov, son ciddi sınavı olan Kayserispor karşısında rahatsızlığı nedeniyle takımından ayrı kalmıştı. Ancak, sağlık durumunun iyi olduğu ve dün yapılan antrenmanla birlikte takımın başına döndüğü belirtildi. 10 Ağustos’taki Antalyaspor maçında saha kenarındaki yerini alacak olan Stoilov, Süper Lig’deki ilk maçında takımını yönetecek.