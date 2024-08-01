Süper Lig ekiplerinden Göztepe, yeni sezon öncesi kadroda düşünmediği yabancı oyuncularını elden çıkarmaya çalışıyor. Bu doğrultuda, orta saha oyuncusu Roman Pascal Lundqvist'e İsveç'ten talip çıktı. Goteborg kulübü, oyuncuyu kadrosuna katmak için Göztepe'ye resmi bir teklif sundu.

İsveçli oyuncu memleketine dönmek istiyor

Roman Pascal Lundqvist, geçen sezonun devre arasında Norveç'in Sarpsborg takımından Göztepe'ye transfer olmuştu. Sarı-kırmızılı formayla 17 maça çıkan 27 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 4 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Ancak yeni sezon planlamasında yer almayan İsveçli oyuncu, ülkesine dönme isteğini dile getirdi. Goteborg kulübü ile yapılan görüşmelerin olumlu ilerlediği ve transferin kısa süre içinde tamamlanabileceği belirtiliyor.

Yabancı sınırı kadroyu zorluyor

Lundqvist'in yanı sıra, Göztepe'nin Danimarkalı stoperi Lasse Nielsen ile de yollarını ayıracağı kesinleşti. Bu adımlar, kulübün yabancı oyuncu kontenjanını rahatlatma çabalarının bir parçası olarak görülüyor. Yönetim, bu süreçte en az dört yeni yabancı futbolcuyu kadroya dahil etmeyi planlıyor.