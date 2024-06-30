Süper Lig ekibi Göztepe'de kaleci pozisyonunda belirsizlik devam ederken, geçen sezon İngiltere'nin Southampton kulübünden kiralık olarak forma giyen Mateuzs Lis'in, İzmir'de kalmak istediği öğrenildi.

"Beni bırakmayın"

Göztepe'de kaleci pozisyonunda belirsizlik sürerken, geçen sezon kiralık olarak forma giyen Mateuzs Lis, bonservisinin İngiltere'deki Southampton'da olmasına rağmen, İngiliz kulübünün transfer tekliflerini reddetmesi nedeniyle Göztepe'ye vermediği ifade edildi. 27 yaşındaki kaleci, bu hafta sonu İzmir'e gelip Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik ekiple görüşerek, "Beni bırakmayın, burada devam etmek istiyorum" dedi.

