Süper Lig'de sezona iyi bir başlangıç yapan Göztepe'de Sloven orta saha oyuncusu David Tijanic'in takımda kalıp kalmayacağı henüz belirsizliğini koruyor. Teknik direktör Stanimir Stoilov'un ilk 4 maçta da şans verdiği Tijanic, takıma yapılan Kuyru Matsuki ve Victor Hugo transferlerinden sonra takımdan ayrılabilir. Son iki sezonda da yaz kamplarında yer alan ve devre arasında kiralık olarak gönderilen 27 yaşındaki oyuncunun durumu, transfer döneminin bitimine kadar netleşecek.

Henüz Tijanic için resmi bir teklifin yapılmadığı belirtilirken, transfer dönemi kapanana kadar herhangi bir teklif gelmezse oyuncunun kariyerine Süper Lig'de Göztepe'de devam etmesi bekleniyor. Tijanic, bu sezon şu ana kadar 153 dakika süre aldı ve iki asist yaparak takımına katkı sağladı.