Süper Lig'de milli aranın ardından 5'inci haftayı bay geçecek olan Göztepe, golcü transferinde hareketli günler yaşıyor. Southampton'dan Nijeryalı forvet Paul Onuachu transferinde istediği sonucu alamayan İzmir ekibi, Brezilyalı futbolculara yönelik transfer politikası doğrultusunda, Athletico Paranaense'de forma giyen 23 yaşındaki Brezilyalı golcü Julimar Silva'yı kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

Yönetim, 13 Eylül'e kadar sürecek transfer döneminde bir golcüyü kadrosuna katmayı planlıyor ve Julimar Silva, bu hedef doğrultusunda öne çıkan isimlerden biri oldu. İzmir ekibi, Brezilyalı futbolcuyu kiralık olarak transfer etmeyi planlıyor. Geçen sezon Athletico Paranaense formasıyla 46 maça çıkan Julimar, 6 gol ve 1 asist ile oynadı.

Göztepe'nin, Julimar transferini tamamlayarak yaz dönemindeki transfer çalışmalarını noktalayacağı belirtiliyor.