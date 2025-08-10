Trendyol Süper Lig'de İzmir ekibi Göztepe, sezona galibiyetle başladı.
Göztepe'ye galibiyeti getiren goller, 52. dakikada Malcom Bokele, 90+3. dakikada Emersonn ve 90+6. dakikada Anthony Dennis'den geldi.
Göztepe, ligin ikinci haftasında Fenerbahçe'yi evinde ağırlayacak.
Yeni futbol sezonuna hazırlanan Göztepe, bomba gibi bir başlangıç yapmaya hazırlanıyor. Takım, hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor ve yeni sezonda iddialı bir performans sergilemeyi hedefliyor. Bu gelişme, taraftarlar arasında büyük bir heyecan yarattı ve yeni sezonun başlamasını sabırsızlıkla bekliyorlar.