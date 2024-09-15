Trendyol Süper Lig takımlarından Göztepe'nin Japon futbolcusu Kuryu Matsuki, İzmir'de yaşayan Japon vatandaşlarıyla özel bir etkinlikte bir araya geldi. Etkinlik, hem futbolseverler hem de Matsuki’nin ülkesinden gelen dostları için anlam dolu anlara sahne oldu.

Gürsel Aksel Stadı ve Müzesi ziyareti

İzmir'deki Japon vatandaşları, öncelikle Göztepe'nin evi olan Gürsel Aksel Stadı’nı ve stadın içerisindeki müzeyi ziyaret etti. Bu tur, Göztepe'nin tarihi ve başarıları hakkında daha fazla bilgi edinme fırsatı sundu ve katılımcılara kulübün zengin geçmişini yakından tanıma şansı verdi.

Matsuki ile keyifli buluşma

Stadyum gezisinin ardından, Japon futbolcu Kuryu Matsuki ile buluşan ziyaretçiler, oyuncuyla samimi bir etkileşim yaşadı. Matsuki, hayranlarıyla bolca sohbet etti, imza dağıttı ve fotoğraf çektirdi. Ziyaretçiler, bu anlamlı anları ölümsüzleştirmek için Matsuki’ye çiçek takdim ederek teşekkürlerini sundular.