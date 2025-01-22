Süper Lig’in 21'inci haftasında pazar günü Fenerbahçe'ye konuk olacak Göztepe, takımın tecrübeli oyuncusu Lasse Nielsen'in liderliğinde sahaya çıkacak. 37 yaşındaki defans oyuncusu, son 3 maçta gösterdiği yüksek performansla adından söz ettiriyor.

Yaşına rağmen performansıyla dikkat çekiyor

Nielsen, ilerlemiş yaşına rağmen savunmanın sağında gösterdiği etkili oyunuyla genç oyunculara taş çıkartıyor. Teknik direktör Stanimir Stoilov’un da güvenini kazanan Nielsen, Nazım Sangare ve Ogün Bayrak’ın yerine kritik maçlarda sahaya çıkarken, performansı ile takımın savunmasına önemli katkı sağladı.

Tecrübeli oyuncu Göztepe'ye katkı sağlıyor

Geçen sezon 1'inci Lig'de mücadele eden Göztepe'ye İsveç'in Malmö takımından transfer olan Nielsen, bu sezon Süper Lig’de 12 maçta forma giydi. Ziraat Türkiye Kupası’nda ise 2 müsabaka oynayan oyuncu, 697 dakika sahada kalarak önemli bir süreklilik gösterdi.

Fenerbahçe maçı için ilk 11'de yer alacak

Nielsen'in, Fenerbahçe karşısında da takımın ilk 11’inde yer alması bekleniyor. Tecrübeli oyuncunun sahadaki liderliği ve enerjisi, Göztepe'nin bu kritik deplasmandaki şansını artıracak.